Леся Никитюк втиснула третий размер в самое узкое платье в своем гардеробе и отправилась на свидание с Роналду

"Как только я узнала, что Криштиану Роналду дни будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду",

Она надела узкое зеленое платье с открытыми плечами, из которого выпирал ее бюст. Естественно, Никитюк улетел отдыхать не просто так. Свой отпуск она объяснила тем, что надеется встретиться с известным футболистом.

— написала телеведущая Нового канала в своем профиле.

Леся Никитюк в зеленом платье

Леся Никитюк в зеленом платье

Затем Леся Ивановна опубликовала фотографии в розовом купальном костюме, под которыми идеально прослеживаются все изгибы тела звезды украинского телевидения.

"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нём",

— написала Никитюк в описании к снимкам.

Леся Никитюк в розовом купальнике

Леся Никитюк в розовом купальнике

Леся Никитюк в розовом купальнике

Многие восприняли пост Никитюк о поиске встречи с футболистом Криштиану Роналду как правду, ведь у нее нет на данный момент молодого человека. А вот общество практически давит на длинноногую телеведущую с вопросами "когда же замуж?" и "когда в декрет?".

Сама Леся Никитюк шутит над темами о своем потенциальном замужестве, и о том, когда же она выйдет замуж. Ей даже прогнозировали участие в шоу "Холостячка", однако та сказала, что у нее "нет сердца", поэтому отказалась от перехода на телеканал СТБ.

Никитюк приписывали роман со многими украинскими мужчинами. Например, с женатым Сергеем Притулой, или со звездой "МастерШефа" Эктором Хименес-Браво.

Источник: 1 Минута