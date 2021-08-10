Леся Никитюк втиснула третий размер в самое узкое платье в своем гардеробе и отправилась на свидание с Роналду
Она надела узкое зеленое платье с открытыми плечами, из которого выпирал ее бюст. Естественно, Никитюк улетел отдыхать не просто так. Свой отпуск она объяснила тем, что надеется встретиться с известным футболистом.
"Как только я узнала, что Криштиану Роналду дни будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду",
— написала телеведущая Нового канала в своем профиле.
Леся Никитюк в зеленом платье
Леся Никитюк в зеленом платье
Затем Леся Ивановна опубликовала фотографии в розовом купальном костюме, под которыми идеально прослеживаются все изгибы тела звезды украинского телевидения.
"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нём",
— написала Никитюк в описании к снимкам.
Леся Никитюк в розовом купальнике
Леся Никитюк в розовом купальнике
Леся Никитюк в розовом купальнике
Многие восприняли пост Никитюк о поиске встречи с футболистом Криштиану Роналду как правду, ведь у нее нет на данный момент молодого человека. А вот общество практически давит на длинноногую телеведущую с вопросами "когда же замуж?" и "когда в декрет?".
Сама Леся Никитюк шутит над темами о своем потенциальном замужестве, и о том, когда же она выйдет замуж. Ей даже прогнозировали участие в шоу "Холостячка", однако та сказала, что у нее "нет сердца", поэтому отказалась от перехода на телеканал СТБ.
Никитюк приписывали роман со многими украинскими мужчинами. Например, с женатым Сергеем Притулой, или со звездой "МастерШефа" Эктором Хименес-Браво.
Источник: 1 Минута