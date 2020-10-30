Леська Никитюк рассказала тайну, кто ее продвинул на ТВ: он очень вовремя сказал правильные слова

Оказалось, что на самые первые шаги к популярности подтолкнул и поддержал девушку… Эль Кравчук.

В одном их интервью Новому каналу Леся мечтательно вспомнила тот холодный вечер 2012 года, когда ей пришлось скакать по сцене сомнительного корпоратива в костюме Снегурочки с аллюзией на некоторые политические образы. Костюм на ней был дешевый, совсем не грел, да и выглядел полностью на свою цену – ей даже пришлось «доводить его до ума» дома, чтобы не совсем было стыдно появиться перед публикой.

Леся Никитюк – Снегурочка

И вот, за мгновения до выхода на сцену, стоит Леся за кулисами и стучит зубами. Волнений о будущем выступлении все больше – да, на сцене будет веселей, но в таком холоде сил надолго не хватит, аж слезы на глаза накатываются. Она только осмотрелась по бокам грустно-грустно, а там не просто кто-то из персонала сообщает о времени выхода, а на нее смотрит сама звезда 1990-тых, мужчина из девчачьих мечтаний, певец El Кравчук!

Эль Кравчук

Никитюк сразу выпрямилась и улыбнулась ему – на что исполнитель ответил комплиментом красоте костюма. И ей сразу так хорошо стало на душе, тепло, ведь не зря они всю ночь с мамой перешивали его! Услышав это, Кравчук сказал, что из девушки получится настоящая артистка, ведь такое упорство в создании образа похвально и всегда пригодится.

Леся Никитюк на “Рассмеши комика”

Уже через минуту радостная и активная Леся покоряла зал своими меткими шутками (после этого как раз и пришла идея сконцентрироваться на юмористичном амплуа), а слова певца вспоминала еще не раз в моменты разочарования или неудач.

Эта история много значит для телеведущей, она по сей день благодарна такому повороту событий и поддержке в нужный момент.

Источник: 1 Минута