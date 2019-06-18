LEXUS создал автомобиль-космолет для новых «Людей в черном»

Lexus представила свой новый космический корабль, который примет участие в съемке фильма "Люди в черном: Интернэшнл".

Об этом сообщается в блоге компании.

Премиальная японская марка уже имеет опыт в создании кораблей для фильмов, а в 2016 году был разработан Skyjet для фильма "Валериан и город тысячи планет". Теперь показан космический автомобиль-трансформер для "Люди в черном: Интернэшнл".

В фильме примет участие купе Lexus RC F, которое будет превращаться в межпланетный корабль QZ 618 Galactic Enforcer. Часть возможностей новой модели зрители могли увидеть в трейлере фильма — после нажатия большой красной кнопки в салоне спорт-купе Lexus RC F автомобиль превращается в звездолет.

В компании отмечают, что Lexus Jet может разгоняться до скорости 100 км/ч меньше чем за секунду. Автомобиль также оборудован голосовым помощником Amazon Alexa, который понимает семь триллионов иностранных языков. Безопасность пассажиров обеспечивают ремни безопасности с 31 точкой фиксации и система безопасности Lexus + (LSS +) с доступной технологией силового поля. Вымышленная модель — единственная в линейке, доступна в самом темном оттенке черного: Umbra Black.

Фото: Lexus

Салон космического корабля оборудован сиденьями-трансформерами с 31-точечными ремнями безопасности, которыми можно пристегнуть абсолютно любое живое существо. Вопрос безопасности автомобиля-корабля решен кардинально — за нее отвечает непробиваемое силовое поле.

Источник: bykvu.com

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