Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы?

Но уникальность Оли Поляковой в том, что она вообще не боится показаться смешной или необычной

Фанаты не будут спорить с тем, что у нее длинные ноги, худая талия, приятное выражение лица, здоровые и красивые волосы. А учитывая то, что она очень тщательно подбирает свои наряды, делает ошеломляющие прически и "боевой раскрас", на всех фото она выглядит всегда эффектно и привлекательно.

Оля Полякова провела прямой эфир и ответила на вопросы поклонников

Она с радостью может пошутить о себе же, скорчить рожицу или посмеяться над своей внешностью.

Оля Полякова до съемок новогоднего концерта

Мы решили собрать несколько ее необычных фото, над которыми можно посмеяться, там Оля действительно выглядит очень комично.

Оля Полякова

Топ комичных фото Оли Поляковой, которых она вовсе не стесняется

Оля Полякова на Мальдивах

Оля Полякова

Оля Полякова

Оля Полякова

Отметим, что сейчас Оля Полякова с дочками Машей и Алисой отдыхает на Мальдивах. Отпуск начался весьма спорно, так как на острове пошел сильный дождь, и почти весь день отдыхающие вынуждены были прятаться.

К слову, много людей, которые подписаны на певицу, стали строго осуждать ее за то, что она полетела отдыхать.

Мол, изначально плакалась, что нет денег, и не на что содержать творческие коллективы, а теперь с семьей поехала на самый дорогой курорт мира и ни в чем там себе не отказывает.

Источник: 1 Минута