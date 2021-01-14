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Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы?

Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы?

Фанаты не будут спорить с тем, что у нее длинные ноги, худая талия, приятное выражение лица, здоровые и красивые волосы. А учитывая то, что она очень тщательно подбирает свои наряды, делает ошеломляющие прически и "боевой раскрас", на всех фото она выглядит всегда эффектно и привлекательно.

Но уникальность Оли Поляковой в том, что она вообще не боится показаться смешной или необычной

Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы? Оля Полякова провела прямой эфир и ответила на вопросы поклонников

Она с радостью может пошутить о себе же, скорчить рожицу или посмеяться над своей внешностью.

Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы? Оля Полякова до съемок новогоднего концерта

Мы решили собрать несколько ее необычных фото, над которыми можно посмеяться, там Оля действительно выглядит очень комично.

Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы? Оля Полякова

Топ комичных фото Оли Поляковой, которых она вовсе не стесняется

Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы? Оля Полякова на Мальдивах

Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы? Оля Полякова

Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы? Оля Полякова

Лицо перекосило, глаза на лоб полезли: как Оля Полякова выглядят без макияжа, и когда корчит рожицы? Оля Полякова

Отметим, что сейчас Оля Полякова с дочками Машей и Алисой отдыхает на Мальдивах. Отпуск начался весьма спорно, так как на острове пошел сильный дождь, и почти весь день отдыхающие вынуждены были прятаться.

К слову, много людей, которые подписаны на певицу, стали строго осуждать ее за то, что она полетела отдыхать.

Мол, изначально плакалась, что нет денег, и не на что содержать творческие коллективы, а теперь с семьей поехала на самый дорогой курорт мира и ни в чем там себе не отказывает.

Источник: 1 Минута

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