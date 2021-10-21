Лидер “Ляпис 98” Сергей Михалок может сесть в тюрьму на 5 лет за то, что ударил поклонника

Сообщается, что неизвестный мужчина вышел на сцену во время выступления Сергея Михалка. Сергей сам пригласил его и якобы предложил сыграть. После этого между музыкантом и неизвестным мужчиной завязалась словесная перепалка, которая закончилась тем, что Михалок ударил мужчину головой.

[caption id="attachment_203601" align="aligncenter" width="600"] Сергей Михалок[/caption]

Неизвестного вывела со сцены охрана, после чего Сергей некоторое время молчал, но нервно ходил по сцене. Затем концерт продолжился.

После того, как данное видео обнародовали в сети, личностью лидера группы "Ляпис 98" заинтересовалась полиция.

Комментарий по поводу сложившейся ситуации обнародовала пресс-служба полиции Полтавской области.

[caption id="attachment_203599" align="aligncenter" width="600"] Скриншот с сайта пресс-службы полиции Полтавской области[/caption]

"Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен или ограничение свободы до пяти лет",

— комментирует представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев. Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

Классификацию производства могут изменить в ходе следствия. Также дело могут закрыть при отсутствии доказательств.

Источник: 1 Минута