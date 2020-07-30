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«Лифчик больше не в тренде»: самая красивая женщина в мире дерзко оголила грудь

«Лифчик больше не в тренде»: самая красивая женщина в мире дерзко оголила грудь

23-летняя Белла Хадид (Bella Hadid) позировала в стиле ню. Американская топ-модель разделась для эффектной фотосессии.

Королева подиумов примерила дерзкие аутфиты от Chanel. Белла снялась в нижнем белье и с баскетбольным мячом. Хадид выбрала красивую позу, продемонстрировав волнующие изгибы тела. Визажисты сделали звезде макияж, подчеркнувший утонченные черты ее лица.

Белла Хадид в образе сексуальной баскетболистки

Белла Хадид в образе сексуальной баскетболистки,

instagram.com/bellahadid

Супермодель также запечатлели топлес. Белла кокетливо прикрыла руками обнаженный бюст. Из одежды Хадид оставила на себе джинсовую бейсболку, бежевые трусики и изящный пояс.

Компанию Белле на откровенной съемке составила коллега из Италии, Виттория Черетти. Топ-модели без бюстгальтеров и в мини-юбках сфотографировались в провокационных ракурсах. На одном из кадров Черетти положила руку на грудь Хадид, а на другом – обняла ее за талию.

Виттория Черетти и Белла Хадид

Виттория Черетти и Белла Хадид,

instagram.com/bellahadid

 

Новые снимки самой красивой женщины в мире для модного издания Chaos SixtyNine произвели фурор в Сети. «Не верится, что ты реальна!», «Как я вижу, лифчик больше не в тренде», «Это просто огонь», «Белла, твоя фигура восхитительна. Она идеальна!», «Секс-бомба», «Уникальная красота», «Самая горячая девушка на Земле», «Невозможно оторвать взгляд», - прокомментировали пользователи Instagram.

 

Белла Хадид снялась топлес

Белла Хадид снялась топлес,

instagram.com/bellahadid

Хадид нравится быть эпатажной. Девушка выбирает яркие и сексуальные наряды не только для фотосессий, но и для прогулки по городу. Папарацци "подловили" Беллу в игривом образе на шопинге в Нью-Йорке.

Инстадива примерила желтый топ, под который не надела бюстгальтер, и цветочные брюки. Сверху звезда накинула рубашку с клетчатыми вставками. Гламурный look Белла подружила с кедами.

Новый образ Беллы Хадид

Новый образ Беллы Хадид,

Legion-Media

Хадид соблюдала меры безопасности. Девушка появилась на улице в защитной маске. Топ-модель не хочет заразиться коронавирусом - в США по-прежнему наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка.

Недавно Белла позагорала на семейном ранчо в Пенсильвании. Звезда похвасталась упругими ягодицами в красных стрингах.

В летних фотосессиях Хадид представила серию стильных купальников. Супермодель также показала, с чем сочетать кожаное бра.

Эксперты красоты признали Беллу самой привлекательной женщиной планеты. Специалистов удивила симметричность ее лица.

Источник: www.cosmo.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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