Лилия Ребрик подарила дочери новый смартфон и раскрыла его цену: фанаты всполошились – у нее что, денег нет?

Она ведет свой Инстаграм-блог, где очень часто показывает свою семью, и рассказывает о подробностях воспитания двух дочерей — Полины и Дианы.

Лилия Ребрик — один из самых лучезарных и улыбчивых людей в украинском шоу-бизнесе, ее буквально никогда нельзя увидеть расстроенной, поэтому в Инстаграм-микроблоге пышнотелая блондинка всегда демонстрирует свою шикарную улыбку на все зубы.

Лилия Ребрик под новый год подарила доченьке новый смартфон, но не за все деньги мира

О секрете того, как же подарить ребенку смартфон, и потратить на него не очень много денег, Лилия поделилась у себя в блоге.

Лилия Ребрик под новый год подарила доченьке новый смартфон, но не за все деньги мира

"Скажи мне какой у тебя смартфон - и я скажу тебе ... кто ты. Я уже Диане смогла объяснить, что высокая цена устройства вовсе не означает, что оно крутое, это - популярное заблуждение среди подростков! Не стоит следовать всем трендам - ​​стоит создавать свои! Например, пусть одним из трендов будет - изучение функционала гаджетов вместе с детьми, а не их бездумная погоня за "хочу как у всех"! Каким смартфоном пользуется ваш ребенок?", — написала телеведущая.

Также она рассказала, что недавно купила дочери Диане телефон Нокиа за чуть меньше, чем 4 тысячи гривен.

К слову, девочка сейчас учится в младшей школе.

А как вы считаете, дорого ли это для телефона, который вы приобретаете для ребенка?

Источник: 1 Минута