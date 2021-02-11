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Лилия Ребрик с букетом роз восхитила красотой и раскрыла секрет достижения целей

Лилия Ребрик с букетом роз восхитила красотой и раскрыла секрет достижения целей

Украинская ведущая Лилия Ребрик раскрыла секрет достижения целей: оказывается, Лилия давно научилась раскрашивать серые будни построением планов. Интересно, что те чаще всего сбываются.

Она запостила снимок с невероятной красоты букетом. Лилия смеется и выглядит очень счастливой.

«Чи плануєте ви своє життя? Тримаєте плани в голові? Чи виписуєте їх у нотатник? Складаєте списки покупок справ і страв на тиждень наперед? Чи плануєте літню відпустку взимку, а зимову — влітку? Я люблю планувати, хоча ковідна пандемія навчила мене, що краще за все складати короткострокові плани, наприклад, з дня на день», — призналась Лилия.

Она рассказала, что у нее есть «волшебный блокнот», где она и делает свои записи.

«Там складений графік вистав, гастролей, ефірів, репетицій, зйомок щонайменше на півроку вперед. Без нього з моїм ритмом життя — неможливо! Та багато планів — не таких масштабних, з категорії «мені потрібно це зробити» — я тримаю у голові. Я чому про це замислилася? Минулої п’ятниці був дуже дивний день — «день прикрашання планів на майбутнє», — добавила Лилия.

Она призналась, что для нее планы — словно маленькие мечты, выполнив которые, ты достиг мини-мечты.

«Тоді і ставлення до буденних завдань — абсолютно інакше. Одразу сірі будні здаються якимось кольоровішими і ніби наповнюються змістом», — призналась Лилия.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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