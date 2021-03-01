Лилия Ребрик в тяжелом состоянии и не хочет говорить о своей болезни: “Не спрашивайте ничего…”

"Друзья! Не спрашивайте меня о симптомах болезни и курс лечения, назначенном мне моим врачом. Я убеждена, что все - очень индивидуально, поэтому любой совет в борьбе с этой малоизученной болезнью может навредить! Каюсь, но я также не буду вести «дневник своей болезни», хотя это и популярно сейчас, потому что, если честно, пока чувствую себя все же не очень и эта ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма! Но тем не менее духом я, конечно, не падаю! К тому же весна - пусть и пока только на календаре, но все же",

Немного о протекании болезни телеведущая и актриса рассказала у себя в Инстаграм-аккаунте, однако Лилия отвечает — ей задают слишком много вопросов по поводу того, как она лечится, и чем. Но никаких советов она давать не будет, ведь все очень индивидуально.

— написала телеведущая Лилия Ребрик, и поделилась фотографиями, сделанными очевидно весной или летом прошлого года.

На них телеведущая с яркими розовыми тенями и в бело-кремовом платье позирует на фоне декоративных кустов, улыбаясь, как она обычно делает это в кадре.

Лилия Ребрик заболела Ковид-19

Лилия Ребрик заболела Ковид-19

Лилия Ребрик заболела Ковид-19

Отметим, Лилия Ребрик популярная тем, что уже не первый год служит в Молодом театре. Актриса ведет утреннее шоу "Ранок з Україною" на канале "Украина", а также снимается в кино. Она замужем за Андреем Диким, растит двух дочерей - Полину и Диану.

Источник: 1 Минута