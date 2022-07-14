Лиза Галкина – копия Аллы Пугачевой. Почему младшая дочь Пугачевой так на нее похожа

В первый год жизни детей звездной пары не видели даже их друзья. И только после того, как детям исполнилось два года, их фотографии появились в социальных сетях родителей.

Фолловеры отмечают необычайное внешнее сходство Аллы Пугачевой и ее младшей дочери Лизы. Певица утверждает, что Лиза – копия ее бабушки Александры Одеговой. В подтверждение своих слов она опубликовала старинное фото своих предков в Instagram. Лиза действительно очень похожа на свою прабабушку.

Но также девочка похожа и на свою бабушку. В этом можно убедиться, сравнив фото Лизы с фотографией мамы Аллы Борисовны, которую она тоже опубликовала в своем Instagram.

Так что нет ничего удивительного в том, что Лиза так похожа на Аллу Пугачеву. Во всем виноваты гены, которые достались обоим от их общих предков.

От своих звездных родителей Лиза унаследовала артистические способности. Лизе Галкиной в сентябре 2021 года исполнится 8 лет. В своем возрасте она совсем не боится публичности и совершенно свободно позирует перед камерами.

Максим Галкин гордится способностями своей дочери. Он размещает в своем Instagram многочисленные видео Лизы танцующей, декламирующей стихи, загадывающей загадки гостям с театральной подачей. В постах любящего папы можно увидеть пластические импровизации его дочери и услышать ее игру на фортепиано, увидеть экспромт Лизы на тему показа мод.

А весной 2018 года малышка принимала участие в самом настоящем показе мод. Известный модельер Валентин Юдашкин создал модную коллекцию одежды для детей. Демонстрировать эту коллекцию были приглашены дети его друзей. Лиза была в числе приглашенных моделей. Она прошла по подиуму в свадебном платье и в фате с плюшевым мишкой в руках.

Но каким бы не был ребенок талантливым от рождения, врожденный талант нуждается в развитии. В семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой детям и развитию их способностей уделяется максимальное внимание.

Источник: 1 Минута