Лиза Галкина переплюнула свою маму Аллу: божественно перепела песню “Миллион алых роз”
Так Лиза поздравила с праздником, с днем рождения, именитого композитора и друга своей мамы Раймонда Паулса. В январе 2021 года ему исполнилось 85 лет. В честь данного знаменательного события Алла Пугачева поздравила его с днем рождения, а ее младшая дочь Лиза феерично исполнила культовую песню "Миллион алых роз".
Видео, которое вызывает безграничное умиление, смотрите в статье ниже.
Лиза Галкина поет "Миллион алых роз". Алла Пугачева: С днем рождения, Раймонд!
Вот что поклонники написали в комментариях под данным видеороликом:
- Невероятно талантливая девочка!
- Сколько в ней энергии и позитива!
- Мама научила? Очень круто, у нее точно есть талант. Это подрастает вторая Пугачева
- Какой сладкий голосок!!! Можно больше выступлений Лизы, пожалуйста?
Напомним, Лиза Галкина — главная преемница таланта своей звездной мамы. Все свободное время Алла Борисовна уделяет тому, что развивает свою дочь в творческом направлении — она учит петь и играть на рояле. В атмосфере такого творчества и культуры Лиза и Гарри просто обязаны пойти по стопам своих звездных родителей.
К слову, если Лиза очаровывает голосом и внешним видом, то ее братик Гарик берет публику харизмой и остроумием. Прямо как его известный папа, который прославился благодаря собственным пародиям и юмору.
Проект Аллы Пугачевой: чего вы не знали о Лизе Галкиной и ее творческом будущем?
Источник: 1 Минута