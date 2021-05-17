Лиза Галкина переплюнула свою маму Аллу: божественно перепела песню “Миллион алых роз”

Так Лиза поздравила с праздником, с днем рождения, именитого композитора и друга своей мамы Раймонда Паулса. В январе 2021 года ему исполнилось 85 лет. В честь данного знаменательного события Алла Пугачева поздравила его с днем рождения, а ее младшая дочь Лиза феерично исполнила культовую песню "Миллион алых роз".

Видео, которое вызывает безграничное умиление, смотрите в статье ниже.

Лиза Галкина поет "Миллион алых роз". Алла Пугачева: С днем рождения, Раймонд!

Вот что поклонники написали в комментариях под данным видеороликом:

Невероятно талантливая девочка!

Сколько в ней энергии и позитива!

Мама научила? Очень круто, у нее точно есть талант. Это подрастает вторая Пугачева

Какой сладкий голосок!!! Можно больше выступлений Лизы, пожалуйста?

Напомним, Лиза Галкина — главная преемница таланта своей звездной мамы. Все свободное время Алла Борисовна уделяет тому, что развивает свою дочь в творческом направлении — она учит петь и играть на рояле. В атмосфере такого творчества и культуры Лиза и Гарри просто обязаны пойти по стопам своих звездных родителей.

К слову, если Лиза очаровывает голосом и внешним видом, то ее братик Гарик берет публику харизмой и остроумием. Прямо как его известный папа, который прославился благодаря собственным пародиям и юмору.

Проект Аллы Пугачевой: чего вы не знали о Лизе Галкиной и ее творческом будущем?

Источник: 1 Минута