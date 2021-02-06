Лиза Галкина поет две весенних песенки: сколько непосредственности и обаяния у дочки Аллы Пугачевой

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина подрастает молодое талантливое дарование. Это их дочурка Лиза. Конечно нельзя отрицать того, что и их сын Гарри обладает множеством талантов в таком молодом возрасте.

Однако девочка, всегда радует свою маму и папу даже ангельским видом. Особенно Лизе идет воздушные белые роскошные платья.

Она в них кажется как маленькая фея, которая спустилась с небес.

Всегда приятно смотреть когда Лиза поет. Ее папа Максим Галкин периодически выкладывает в социальные сети фото и видео песен и общений со своей семьей и в том числе с Лизой.

Это очень непосредственный ребенок, который иногда удивляет своего папу не годам умными выражениями и заключениями.

Иногда вопросы Лизы ставят в тупик родителей.

Но когда она начинает петь или рассказывать стишки и истории, то можно заслушаться как она это делает.

Вот и в этом видео файле Лиза спела маме и папе две весенних песенки и тем порадовала их.

Она может артистично выступать, и как ее знаменитая и талантливая мама входит в роль когда поет.

Конечно у Лизы есть у кого поучится. Естественно Алла Пугачева учит премудростям актрисы и певицы, которые сама училась всю жизнь. Учитель знатный, который следит чтобы Лиза все исполняла правильно. От постановки голоса до движения тела и выражения глаз и лица.

И нужно сказать, что у Лизы это прекрасно получается.

Послушайте это выступление и гарантируем вам оно понравится и у многих появится улыбка на губах и хорошее настроение долгое время не будет покидать вас.

Видео: Лиза Галкина исполняет две весенние песенки

Источник: 1 Минута