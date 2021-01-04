Лиза Галкина пошла по стопам Пугачевой и Орбакайте: запела на французском языке

Известный шоумен и юморист Максим Галкин регулярно демонстрирует поклонникам многочисленные таланты своих детей. 7-летние Лиза и Гарри Галкины с раннего детства занимаются вокалом, танцами, изучают иностранные языки и учатся актерскому мастерству. Наследники Пугачевой удивляют публику своими талантами, харизмой и развитием не по годам.

Лиза и Гарри Галкины - очень талантливы и харизматичные дети

Недавно в фан-аккаунте Лизы Галкиной появилось видео, где девочка поет у рояля. Для выступления дочь Пугачевой выбрала известную песню французского певца Джо Дассена «Les Champs Elysees». Хит Лиза Галкина исполнила, пританцовывая в такт музыке рядом с роялем.

https://www.instagram.com/p/CE3Zrcfly4e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Поклонники звездной семьи отметили, что из талантливой девочки вырастет отличная смена Алле Пугачевой. «Какая прелесть! Восхитительно», «Какая умница!!!Талант», «Лизочка талантище», «Лизочка умничка!!! Большая радость мамочки и папочки», «Лизонька удивительно хороша! необыкновенный ребенок», — прокомментировали выступление малышки пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. Двойняшки учатся в одной из самых престижных и дорогих гимназий Москвы. Годовой тариф на одного ребенка составляет 1,6 млн рублей. Кроме занятий в школе, во второй половине дня, Лиза и Гарри посещаю различные кружки, которые находятся в этой же гимназии.

Источник: 1 Минута