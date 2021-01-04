Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:59
Просмотров: 102

Лиза Галкина пошла по стопам Пугачевой и Орбакайте: запела на французском языке

Лиза Галкина пошла по стопам Пугачевой и Орбакайте: запела на французском языке

Известный шоумен и юморист Максим Галкин регулярно демонстрирует поклонникам многочисленные таланты своих детей. 7-летние Лиза и Гарри Галкины с раннего детства занимаются вокалом, танцами, изучают иностранные языки и учатся актерскому мастерству. Наследники Пугачевой удивляют публику своими талантами, харизмой и развитием не по годам.

Лиза Галкина пошла по стопам Пугачевой и Орбакайте: запела на французском языке Лиза и Гарри Галкины - очень талантливы и харизматичные дети

 

Недавно в фан-аккаунте Лизы Галкиной появилось видео, где девочка поет у рояля. Для выступления дочь Пугачевой выбрала известную песню французского певца Джо Дассена «Les Champs Elysees». Хит Лиза Галкина исполнила, пританцовывая в такт музыке рядом с роялем.

https://www.instagram.com/p/CE3Zrcfly4e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Поклонники звездной семьи отметили, что из талантливой девочки вырастет отличная смена Алле Пугачевой. «Какая прелесть! Восхитительно», «Какая умница!!!Талант», «Лизочка талантище», «Лизочка умничка!!! Большая радость мамочки и папочки», «Лизонька удивительно хороша! необыкновенный ребенок», — прокомментировали выступление малышки пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. Двойняшки учатся в одной из самых престижных и дорогих гимназий Москвы. Годовой тариф на одного ребенка составляет 1,6 млн рублей. Кроме занятий в школе, во второй половине дня, Лиза и Гарри посещаю различные кружки, которые находятся в этой же гимназии.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 