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Любимая Таюне осталась за бортом: Олег Винник огорошил поклонников горькой новостью

Любимая Таюне осталась за бортом: Олег Винник огорошил поклонников горькой новостью

В Сети уже давно ходят слухи о том, что Олег Винник состоит в отношениях с бэк-вокалисткой Таюне. Сам артист предпочитает не комментировать свою личную жизнь, чем еще больше вызывает интерес в поклонников. Фанаты не упускают ни единого шанса, чтобы посмотреть на влюбленную пару со стороны. Потому неудивительно, что каждый концерт артиста пользуется огромной популярности, а при его отмене невероятно расстраивает многочисленных зрителей.

Любимая Таюне осталась за бортом: Олег Винник огорошил поклонников горькой новостью

Олег Винник

 

Так, в личном Instagram-аккаунте Олег Винник сообщил, что ему пришлось перенести все свои концерты за рубежом из-за пандемии коронавируса. К соотвествующей публикации исполнитель прикрепил новую афишу с датами на 2021 год.

 

"К сожалению, жизнь диктует свои условия, но наши встречи обязательно состоятся! За всеми изменениями в графике следите на моем официальном сайте в разделе „Афиша". Ищите свои города!", – сообщил Винник поклонникам.

 

 

Поклонники певца очень расстроились от такой неожиданной новости. Но, несмотря на это, фанаты пообещали Олегу прийти на концерт в следующем году.

«Да, кто бы мог подумать, что карантин затянется так надолго», «Пусть через год, главное дождаться

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Темы: шоубизнес

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