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Любительница коротких шортиков Настя Каменских поразила загорелыми ножками

Любительница коротких шортиков Настя Каменских поразила загорелыми ножками

Жена украинского рэпера Алексея Потапенко опубликовала новое фото, которым породила бурю возмущений, но окончательно развеяла слухи о том, что она ждет ребенка.

Ранее интересное положение Насти Каменских обсуждали не один месяц

Поклонники и злые языки по очереди делали вбросы о том, что Настя то на третьем, то на четвертом месяце беременности, а сама артистка подогревала интерес фотографиями в свободных нарядах и снимками округлившегося живота.

Сейчас Каменских полностью опровергла слухи, опубликовав фото в джинсовых коротких шортах

https://www.instagram.com/p/CKTI3tfjgIK/?igshid=1qf53tjfq1m5f 

Несмотря на то, что звездная пара уже давно вернулась в Киев, артистка продолжает публиковать кадры, которые сделала на отдыхе. За время отпуска Каменских показала огромное количество кадров, на которых позировала в разных купальниках и пляжных луках.

Она для этой поездки выбрала максимально яркие тона — красный, розовый, белый, черный, желтый и другие.

Любительница коротких шортиков Настя Каменских поразила загорелыми ножками Настя Каменских

Любительница коротких шортиков Настя Каменских поразила загорелыми ножками Настя Каменских

Любительница коротких шортиков Настя Каменских поразила загорелыми ножками Настя Каменских

Любительница коротких шортиков Настя Каменских поразила загорелыми ножками Настя Каменских во время завтрак

Любительница коротких шортиков Настя Каменских поразила загорелыми ножками Настя Каменских на отдыхе

Любительница коротких шортиков Настя Каменских поразила загорелыми ножками Настя Каменских на пляже

Они отлично подчеркнули ее упругие и плотные формы, выделили бюст и тонкую талию.

Кроме того, знаменитость продемонстрировала образ в салатовом трикотажном платье на тонких бретельках и пуговицами на декольте, которые красиво расстегнула. Наряд был надет без бюстгальтера и подчеркивал красивую бюстовую часть певицы.

Боль и любовь Потапа и Насти: чувства, которые скрывали, работа с бывшей женой ПТП, когда будут дети

Секрет счастья Потапа и Насти - точно в тишине. Поэтому они не раскрывали свои связи почти 10 лет. Но скрывали они не только свой союз, но и боль - у каждого свою.

Подробности взаимоотношений мы изложили в видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута

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