Любительница коротких шортиков Настя Каменских поразила загорелыми ножками

Жена украинского рэпера Алексея Потапенко опубликовала новое фото, которым породила бурю возмущений, но окончательно развеяла слухи о том, что она ждет ребенка.

Ранее интересное положение Насти Каменских обсуждали не один месяц

Поклонники и злые языки по очереди делали вбросы о том, что Настя то на третьем, то на четвертом месяце беременности, а сама артистка подогревала интерес фотографиями в свободных нарядах и снимками округлившегося живота.

Сейчас Каменских полностью опровергла слухи, опубликовав фото в джинсовых коротких шортах

https://www.instagram.com/p/CKTI3tfjgIK/?igshid=1qf53tjfq1m5f

Несмотря на то, что звездная пара уже давно вернулась в Киев, артистка продолжает публиковать кадры, которые сделала на отдыхе. За время отпуска Каменских показала огромное количество кадров, на которых позировала в разных купальниках и пляжных луках.

Она для этой поездки выбрала максимально яркие тона — красный, розовый, белый, черный, желтый и другие.

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских

Настя Каменских во время завтрак

Настя Каменских на отдыхе

Настя Каменских на пляже

Они отлично подчеркнули ее упругие и плотные формы, выделили бюст и тонкую талию.

Кроме того, знаменитость продемонстрировала образ в салатовом трикотажном платье на тонких бретельках и пуговицами на декольте, которые красиво расстегнула. Наряд был надет без бюстгальтера и подчеркивал красивую бюстовую часть певицы.

Боль и любовь Потапа и Насти: чувства, которые скрывали, работа с бывшей женой ПТП, когда будут дети

Секрет счастья Потапа и Насти - точно в тишине. Поэтому они не раскрывали свои связи почти 10 лет. Но скрывали они не только свой союз, но и боль - у каждого свою.

Подробности взаимоотношений мы изложили в видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута