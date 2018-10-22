Любой каприз: в каких странах жену можно купить за деньги?

Сегодня купить можно все. Иногда даже жену. В украинском обществе свадебный обряд окутан ореолом романтики. Но есть страны, где за возможность взять в жены понравившуюся женщину приходится платить. EtCetera выяснил, где невесты являются предметом торга.



ИНДИЯ. Около 85% заключенных браков в этой стране – договорные. Родители жениха и невесты заключают своеобразный контракт, одним из главных пунктов которого является сумма выкупа, которую жених готов заплатить за невесту ее семье. Выкуп принимается в виде денег, золотых украшений или домашнего скота.

Молодая женщина, как правило, выполняет работу по дому в родительской семье, а потому, по индийским традициям, жених обязан выплатить ее семье компенсацию за то, что отбирает у родителей пару «рабочих рук».

ПАКИСТАН. В Пакистане также по-прежнему сильны национальные традиции, согласно которым женщина выходит замуж за того, кого выбрал для нее отец. К примеру, если мужчина хочет взять в жены понравившуюся женщину, ему достаточно обсудить с ее отцом размер денежной суммы, после уплаты которой и традиционной свадебной церемонии она становится его законной супругой.

Минимальная «цена» за невесту в Пакистане – около 1 тысячи долларов. При этом стоимость невесты зависит от благосостояния ее родителей – чем богаче семья женщины, тем больше придется жениху выложить за избранницу.

КИТАЙ. Желание иметь наследников мужского пола, присутствующее во многих восточных культурах, совместно с политикой «одного ребенка», которая была отменена только в 2015 году, привели Китай к острому гендерному дисбалансу.

Сегодня в стране на 115 мужчин в среднем приходится около 100 женщин. По оценкам специалистов, к 2020 году число одиноких мужчин в Китае на 30 миллионов превысит число женщин, ищущих пару. В силу этих обстоятельств сегодня китайский жених должен заплатить за невесту солидный выкуп – от 20 до 30 тысяч долларов.

АФГАНИСТАН. В этой стране переговоры о свадьбе могут превращаться в настоящие торги. Семья невесты получает от жениха выкуп в размере от 1 до 10 тысяч долларов. При этом будущий муж может не видеть невесту вплоть до дня свадьбы.

Согласно негласному брачному контракту, кроме выкупа, родители жениха должны оплатить и приданое невесты. Только жених и его отец на самом деле знают, во сколько «обошлась» новая родственница. Иногда цена настолько высока, что жениху приходится влезать в долги.

Кстати, в Афганистане официально разрешено многоженство – согласно нормам ислама, афганский мужчина может иметь до семи жен, но это могут себе позволить только состоятельные люди.

ЯПОНИЯ. В Японии к выбору спутницы жизни относятся серьезно – разводы в стране не приветствуются. Для того чтобы «испытать» свои силы в семейной жизни, японские мужчины могут обратиться в агентства по «найму жены». Такие организации предоставляют в аренду жен, детей и других родственников.

Заказав супругу на неделю, японский мужчина может ходить с ней за покупками, посещать различные мероприятия, гулять и проводить досуг на свой вкус. Японец может выбрать супругу с детьми или без них, указать предпочтения относительно внешности и умений по дому. Правда, интим в услуги «арендованной жены» не входит.

Источник: etcetera.media

Новости портала «Весь Харьков»