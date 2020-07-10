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"Любовь всей жизни!": как развивается роман Леди Гаги с миллионером Полански

Любовь всей жизни!: как развивается роман Леди Гаги с миллионером Полански

В прошлом году Леди Гага с Брэдли Купером имитировали страстный роман, но оказалось, что это неправда. Потом она рассталась с бойфрендом, а весной 2020 года вышла в свет с новым - Майклом Полански. Вспоминаем историю их отношений.

Декабрь, 2019

Леди Гага и ее ровесник бизнесмен Майкл Полански познакомились на дне рождения сооснователя соцсети Facebook Шона Паркера. Вечеринка проходила в его доме в Лос-Анджелесе. Источники сообщают, что они могли быть знакомы и ранее - Паркер проводил немало мероприятий, но на дне рождения оба точно присутствовали. Отношения развивались очень быстро, и уже в декабре они стали настоящей влюбленной парой.

По слухам, певица “не ожидала так быстро начать новый роман после окончания старого” - прошла всего пара недель.

Майкл Полански - небедный человек. Он окончил факультет математики и информатики Гарвардского университета, а в последние годы работает исполнительным директором в благотворительном фонде Паркера - Parker Foundation.

31 декабря

Пару заметили целующейся после концерта Леди Гаги в Park Theatre в одном из отелей Лас-Вегаса.

Любовь всей жизни!: как развивается роман Леди Гаги с миллионером Полански

1 февраля, 2020

Певица и бизнесмен посетили вечеринку перед Супербоулом.

3 февраля

Первый “выход” пары в «Инстаграме»: “Нам так нравится в Майами! Люблю всех поклонников, вы лучшие!” - так певица подписала снимок, где Гага и Полански обнимаются на яхте.

14 февраля

Любовь всей жизни!: как развивается роман Леди Гаги с миллионером Полански

 

Пара тепло поздравила поклонников Леди Гаги с Днем святого Валентина.

6 марта

Любовь всей жизни!: как развивается роман Леди Гаги с миллионером Полански

Певица выложила совместное фото в самолете и призналась, что любит своего бойфренда.

18 марта

Любовь всей жизни!: как развивается роман Леди Гаги с миллионером Полански

Из разных источников приходят подтверждения, что они безумно влюблены: “Она говорит друзьям, что очень его любит, и это видно всем, кто с ними общается… Ее друзья давно не видели ее такой счастливой”.

18 апреля

Гага назвала Майкла “любовью всей жизни” в интервью для продвижения концертного альбома One World: Together at Home concert.

15 июня

Любовь всей жизни!: как развивается роман Леди Гаги с миллионером Полански

Леди Гага и Майкл Полански съездили в магазин на “Тесле” Майкла. Затем он нес пакеты с покупками, а певица в коротком топе и золотистых легинсах - коробки с пиццей. Поклонники считают, что они по-настоящему счастливы.

Источник: www.cosmo.ru/

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Темы: любовь

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