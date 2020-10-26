Любовь Успенская рассказала об ужасной смерти матери: думали, что умерла при родах

Как оказалось, мать Любви была очень бедной, и уехала на заработки. А в поезде ее убили. Это одна из версий, о которой Успенской поведала ее бабушка. Любовь пыталась найти могилу матери на кладбище, и привлекла к этому не один десяток людей. Однако все оказалось бесполезным.

Откуда взялась история о том, что мать Успенской умерла при родах?

Любовь Успенская

Долгое время Успенская верила сама и рассказывала другим, что ее мама скончалась в день ее рождения. Мол, сотрудники больницы отправились отмечать День Советской Армии и не слышали, как женщина громко кричала и просила о помощи. А когда вернулись, она уже истекла кровью, но сама родила ребенка. Однако эта история оказалась вымышленной.

Любовь Успенская задалась идеей поиска своей матери или хоть каких-то следов о ней, после того, как отношения с единственной дочерью стали очень натянутыми. Раньше они с Татьяной Плаксиной были чуть ли не подружками, а сейчас Таня обвинила мать в моральном насилии, и в том, что шансонье ни раз поднимала на маму руку. Все случилось после аварии, когда Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть. После этого она еще и пить начала.

Источник: 1 Минута