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Любвеобильный актер: пять жен Михаила Ефремова, которые делали его счастливым

Любвеобильный актер: пять жен Михаила Ефремова, которые делали его счастливым

Михаил Ефремов — талантливый актер, обаятельный хулиган и любитель выпить горячительного. Вокруг него всегда было много женщин. Одни без памяти влюблялись, но держались в сторонке, другие — уходили от мужей, чтобы быть единственной. Таких «единственных» у Михаила Олеговича было пять. А уж сколько сердец он разбил — не счесть.

Мы решили вспомнить прекрасных дам, которые в разное время занимали сердце Ефремова и были его законными женами. Подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.

 

Источник: teleprogramma.pro/

Новости портала «Весь Харьков»

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