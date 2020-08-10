Любвеобильный актер: пять жен Михаила Ефремова, которые делали его счастливым

Михаил Ефремов — талантливый актер, обаятельный хулиган и любитель выпить горячительного. Вокруг него всегда было много женщин. Одни без памяти влюблялись, но держались в сторонке, другие — уходили от мужей, чтобы быть единственной. Таких «единственных» у Михаила Олеговича было пять. А уж сколько сердец он разбил — не счесть.

Мы решили вспомнить прекрасных дам, которые в разное время занимали сердце Ефремова и были его законными женами. Подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.

Источник: teleprogramma.pro/

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