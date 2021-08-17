“Люди, помогите!”: Лолиту Милявскую на ночь закрыли в торговом центре

Телезвезда записала видео, в котором она в белом классическом костюме стоит посреди пустого торгового центра. Слышится шум — скорее всего, это фоновая музыка или реклама, которая транслируется в ТРЦ. А на фоне вообще нет людей. Растерянная и напуганная Лолита обращается к зрителям — что делать, если она слишком долго мерила свой костюм, а в итоге торговый центр закрылся?

Звезда уточнила, что сейчас на ее часах три часа ночи.

Лолита Милявская в торговом центре

Вот что пишут в комментариях:

Ну какая ж ты красивая!!!, — пишет ее коллега по сцене, певица Валерия

Ты прекрасна, — пишет юмористка Елена Воробей

Лолита! Грешно быть такой красивой!, — пишет звезда Александр Васильев

Лолита!!!!! Просто нереальная красотка, обожаю, — пишет в комментариях Петр Плосков

Отметим, Лолита Марковна Милявская — 57-летняя советская, украинская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер и продюсер. Лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Также добавим, что, скорее всего, ситуация на видео — это постановка. И сделана она лишь для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать свое актерское мастерство, спровоцировать обсуждения на публике, и, конечно же, получить множество лайков, комментариев.

Как позже уточнила 57-летняя певица, в торговом центре проходили съемки с ее участием, которые закончились в шесть утра.

"В моем возрасте это подвиг. Но должно быть красиво, весело и информативно", – пообещала Милявская.

Источник: 1 Минута