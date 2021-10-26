Лучшие мульфильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин с детьми

Скоро близится самый "страшный" праздник года - Хэллоуин, который стал модным во всем мире благодаря возможности наряжаться людям всякими чудищами и монстрами. Мы подготовили для вас подборку самых лучших мультфильмов, которые можно посмотреть с удовольствием как с детьми, так и самостоятельно, и создать атмосферу веселья с привкусом страшилок.

Кошмар перед Рождеством

Это американский полнометражный кукольный анимационный фильм-мюзикл режиссёра Генри Селика и продюсера и сосценариста Тима Бёртона, который положил начало целой вселенной добрых страшилок, которых можно смотреть всей семьей.

По сюжету, Джек Скеллингтон, житель города Хэллоуина, случайно находит портал в город Рождества и, чтобы развеять ежегодное однообразие, решает отмечать этот новый праздник. Музыку к фильму написал композитор Дэнни Эльфман, который также озвучил вокальные партии Джека и некоторых других персонажей.

Фильм знаменит своими уникальными песнями, которые теперь сопровождают все вечеринки Хэллоуина.

Франкенвини

Еще один мультфильм, созданный под крылом Тима Бертона. Лента основана на одноимённом короткометражном художественном фильме, созданном Бёртоном на студии "Дисней" в 1984 году. Это третий мультфильм режиссёра, в котором используются технологии stop motion. Занимает 10 место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов.

По сюжету, мальчик Виктор Франкенштейн увлечён естественными науками и снятием любительских маленьких фильмов. В главной роли часто играет бультерьер Спарки, пёс Виктора. Поскольку ещё не совсем взрослый Виктор серьёзно и с душой относится к опытам, школьный учитель физики называет его настоящим учёным.

Труп невесты

Номинировался на "Оскар-2006" в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм". и занимает 5 место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов. Также является продуктом знаменитого режиссера Тима Бертона.

По сюжету главных героев - молодых Виктора и Викторию, даже не видевших друг друга, собираются поженить. Однако, встретившись, они понимают, что созданы друг для друга и все же на репетиции свадьбы парень так волнуется, что путает слова и сбегает от пастора в близлежащий лес, чтобы выговорить церемониальную фразу. Он в порыве красноречия надевает кольцо на попавший под руку сучок, который оказывается пальцем мёртвой невесты, пробуждающейся от загробного сна, поэтому она затягивает новоявленного жениха в потусторонний мир.

Счастливого Хэллоуина, Скуби-Ду

Американский анимационный фильм студии Warner Bros. Animation из франшизы "Скуби-Ду" про пса, который все время попадает в какие-то нелепые и смешные ситуаици.

По сюжету собака Скуби-Ду и его банда прибывают в Кристальную бухту, чтобы принять участие в параде в честь празднования Хэллоуина, а заодно остановить монстра, известного как "Призрачное пугало", которым оказывается доктор Джонатан Крейн. Когда злодей был арестован, Скуби-Ду и Шэгги случайно натыкаются на тыквенный участок, пропитанный токсичными отходами.

Ядовитые химикаты превращают безобидные тыквы в ужасных существ, обладающих гигантскими щупальцами, которые нападают на находящихся поблизости репортеров. И теперь Скуби-Ду и его команда предстоит найти способ уничтожить коварные тыквы, а также выяснить, кто же на самом деле их создал.

Тайна Коко

В свое создавший взрыв и ставший невероятно популярным, полнометражный компьютерный анимационный музыкальный фильм, созданный американской студией Pixar Animation Studios и выпущенный компанией Walt Disney Pictures.

Концепция фильма основана на мексиканском празднике День мёртвых. Образы скелетов в фильме были переработаны, дабы придать им привлекательность. Лента была удостоена ряда наград, в том числе премий "Оскар" в категориях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня к фильму".

По сюжету, в Санта Сесилии, вымышленном провинциальном городке в Мексике, 12-летний мальчик по имени Мигель Ривера мечтает стать музыкантом, но в его семье музыка - строжайшее табу, из-за того, что почти 100 лет назад супруг прапрабабушки Мигеля Имельды бросил её с маленькой дочерью ради того, чтобы стать популярным композитором, и не вернулся. Тогда Имельда буквально "выбросила" всю музыку из своей жизни и занялась обувным делом, которому она обучила своих родных, создав семейный бизнес, передающийся из поколения в поколение.

Книга жизни

Американский компьютерный анимационный мультфильм режиссёра Хорхе Гутьерреса, который был создан еще до Тайны Коко и во многом перекликается с известным мультфильмом. Многие считают, что создатели "Тайны Коко" взяли сюжет именно отсюда, однако смогли лучше раскрутить свой проект.

По сюжету, в Мексике главная героиня Мария. когда была маленькой девочкой, дружила с двумя мальчиками. Как-то раз эту троицу заметили боги и поспорили о том, за кого же выйдет замуж девочка, когда станет взрослой. Судьба распорядилась так, что Марии пришлось уехать из города. Она выросла в другой стране и спустя годы вернулась в родной город. Ее друзья с нетерпением ждали девушку, и теперь борьба за ее внимание обрела серьезные обороты. Судьба решилась на праздновании Дня мертвых.

Монстры на каникулах

Популярный американский комедийный анимационный фильм, произведенный Columbia Pictures, Sony Pictures Animation и выпущенный Sony Pictures Releasing, режиссёром которого стал Геннди Тартаковски.

По сюжету, люди всегда боялись монстров, но при этом их преследовали. Для того, чтобы уберечь свою дочь Мэвис, граф Дракула построил крепость "Трансильвания", которая по совместительству является отелем для монстров, где они могут спокойно отдохнуть. Когда Мэвис исполняется 118 лет, граф организовывает грандиозное празднование, на которое приезжает огромное количество родственников и друзей семьи со всех уголков планеты. Но идиллию нарушает неожиданное появление Джонатана - американского туриста-человека.

Рекомендуем посмотреть все три части, особенно понравиться смотреть всей семьей.

Приятного просмотра!

Источник: mignews.com.ua/

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