Лучшие шутки Ивана Будько из Сватов: смеялись всей семьёй

Его часто показывают по телевизору на разных каналах, а идею выкупили даже не русскоязычные/украиноязычные страны, чтобы переснять этот ситком со своими актерами и своими шутками.

Именно шутки и жизненные ситуации — основа популярности “Сватов”. И те, кто смотрели сериал, могут уверенно сказать — автор многих крылатых выражений — глава семьи Будько Иван. Его голосом можно озвучивать анекдоты, и именно он — тот самый актёр, который превращает самые банальные фразы в хохмы. Давайте вспомним его самые яркие высказывания.

Иван Будько с поросенком

“Реши задачу. Какой окружности у тебя будет синяк, если ты мне не занесёшь долг вечером?”, — фраза Ивана Степановича, адресованная тому самому заядлому алкоголику Митяю, который в очередной раз что-то у него занимал. К слову, Митяй и Иван — не только соседи и собутыльники, но еще и кумовья.

Иван Будько и Митяй

Поэтому они часто затевают какие-то веселые истории в сериале.

А вот такой диалог однажды состоялся между Иваном и Митяем.

— Ой ты господи!… Ты что, из-под земли вырос?!

— А что, мне теперь сигнальные ракеты пускать? «Ваня, выдвигаюсь»?

В третьем сезоне Федор Добронравов в роли Ивана Будько сказал вот такую фразу: “Такие, как ты, вечно живут в наших сердцах! И печёнках…”. Несложно догадаться, что адресовал ее он своей любимой жене Валюхе.

Иван Будько и Валюха

Пусть они с Валюхой часто ссорились, но эти ссоры не очень серьезные, и больше юмористические. На самом деле в драматических ситуациях они проявляли черты своего крепкого и надежного брака, который должен стать примером для их детей.

“Плохому водителю гаишник мешает всегда”, — сказал Иван Будько во второй серии первого сезона.

А вот еще одна смешная цитата, правда она принадлежит маленькой внучке Женьке, но описывает как раз таки ту самую пару Ивана и Валюхи.

Иван Будько и Валюха

“Сначала дедушка Ваня чуть не умер, за это бабушка Валя его чуть не убила!”, — сказала внучка своим родителям о бабушке и дедушке в третьем сезоне.

Вот такой смешной диалог состоялся между парой, когда они были с детьми на отдыхе, и проводили время возле бассейна.

Иван Будько в магазине

“— Валюха, хорошо-то как, едрит твою, давай, иди ополоснись!

— Да куда полоскаться, я ж только поела.

— Да ты постоянно ешь, шо ж теперь, не мыться теперь, шо ли?”.

Валюха и Иван — пример настоящей деревенской семьи, которая, как бы ни ругалась, все равно продолжает друг друга любить. И ко всем невзгодам они относятся с юмором.

Иван Будько

— Я была слепая и глухая, когда выходила за тебя замуж!, — говорит Валентина Будько.

— Вот видишь, Валюха, от каких болезней я тебя исцелил, — отвечает ей ее муж Иван Степанович.

Юмор — основа сериала “Сваты”. Именно благодаря таким банальным шуткам, которые лежат на поверхности, картина запала в сердца зрителей и мягко воспринимается аудиторией.

К слову, уже совсем скоро должен выйти заключительный седьмой сезон сериала “Сваты”. Съемки много раз переносили и отменяли, поговаривали даже, что у проекта началась мистическая “черная полоса”. Детальнее смотрите в нашем видео на канале “Одна минута”.

Будет ли седьмой сезон? Об этом также у нас на канале есть сюжет. Переходите, смотрите, и не забудьте подписаться!

А о самом персонаже Ивана Будько, и о том, как его роль исполнил Федор Добронравов, смотрите в сюжете “Образ Ивана Будько из сериала Сваты «съел» Федора Добронравова?”.

Источник: 1 Минута