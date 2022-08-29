Виджеты iPhone очень привлекательны, они добавляют много функциональности , вы можете разместить их в любом месте экрана, где захотите. Используя дополнительные приложения, вы можете создать свой персонализированный виджет. Кроме того, стоит помнить, что на iOS можно использовать не только виджеты, выпущенные Apple, но и Google.

Виджеты для iPhone — как ими пользоваться?

В то время как почти каждый, кто использует Android, знает, где находятся виджеты, среди пользователей iPhone это не так очевидно.

Вполне возможно, что иногда кто-то случайно прокручивал экран iphone 14 pro слева направо и видел их, но никогда ими не пользовался. И это того стоит, потому что они облегчают повседневное использование телефона.

Виджеты представляют часть самой важной информации, которую вам не нужно искать. Виджеты будут отображаться даже при включенном экране блокировки.

Добавление и удаление виджетов

Если вы хотите отредактировать их, просто прокрутите вниз список виджетов и щелкните плитку «Редактировать».

Если вы нажмете «-», вы удалите виджет с рабочего стола.

Если вы нажмете «+», вы добавите его на панель.

Вы также можете изменить расположение виджетов , перемещая их вверх или вниз.

На панели с виджетами всегда стоит располагать самые важные, такие как: погода, записная книжка, время, время проведенное перед экраном, важные уведомления или самые важные значки .

Лучшие виджеты для iPhone

Sticky Widgets — виджет для iPhone

Вам всегда нравилось окружать себя стикерами? Теперь с приложением Sticky Widget вы можете делать это даже на своем iPhone. Благодаря этому вы можете отображать самую важную информацию на главном экране, что полезно, когда вы не хотите забыть ничего из запланированного. Эти виджеты могут быть разного цвета, а также шрифта и размера.

Widgetsmith - если вы любите порядок

Если вы ищете виджеты, идеально соответствующие вашим ожиданиям, выберите Widgetsmith, который позволяет создавать собственные решения для виджетов. Его можно персонализировать хоть до часа, т.е. установить видимость календаря с 9:00 до 17:00, а после этого времени установить отображение погоды и времени. Так что все решаете вы в зависимости от ваших предпочтений. В базовом пакете Widgetsmith полностью бесплатен.

Гугл - старый добрый друг

Этот виджет является очень удобным решением для всех любителей быстрого поиска информации в Интернете. Ранее это решение было доступно только на Android. Сегодня, имея iPhone с iOS 14, вы можете использовать этот виджет и искать нужный пароль в один клик . Вы также можете использовать голосовой, видео и приватный режим.

Tomorrow: Прогноз погоды - погода, виджет для iPhone

Если вы ищете более обширные погодные виджеты, чем встроенные в систему iOS, стоит воспользоваться этим предложением. Визуально он выглядит действительно здорово и хорошо работает как в ночном, так и в дневном режиме, четко представляя всю информацию, такую как: почасовая погода, информация о возможном дожде, погода в заданном месте или качество воздуха .

Шазам - быстрый поиск

Вы часто проверяете, какая песня сейчас звучит на радио? Тогда приложение Shazam, которое можно настроить в виде виджета , станет для вас несомненным хитом , так что вам не придется долго искать телефон, рискуя не успеть распознать песню. Виджет Shazam доступен на обеих моделях iPhone старше 6s и обновлен для iOS 14. Благодаря новым обновлениям виджет Shazam позволяет быстро получить доступ к новым песням.

Siri - предложения для вас

Виджет Siri также доступен на старых и новых iPhone. Однако версия этого виджета для iOS 14 будет отличаться от предыдущей тем, что теперь предложения Siri отображаются на основе приложений, которые вы используете дольше всего в любое время суток. Так что если вы часто пользуетесь почтовым ящиком с утра, виджет покажет вам иконку этого приложения. Если вы хотите, чтобы приложение игнорировалось, просто удерживайте значок.

Напоминания - для организованных

Всем, кто заботится об организации своей работы или просто планирует весь день, нравится использовать приложение «Напоминания», доступное в старых и новых моделях iPhone. В iOS 14 приложение получило новый виджет, который доступен в трех размерах. Самый маленький показывает первую позицию в списке, средний немного больше, а большой больше всего. То или иное напоминание теперь можно назначить конкретному человеку, поэтому проще ставить задачи в группе из нескольких человек.

Карты Google – конкретное время в пути

Многие пользователи используют приложение Google Maps. На старых и новых моделях iPhone вы можете использовать виджет, который очень быстро указывает «Время в пути». Виджет покажет вам время, затраченное на дорогу домой и на работу. Вы можете выбрать как вариант вождения на машине, так и другим видом транспорта.

CamScanner — офисный инструмент под рукой

Зачем вам сканер дома, если вы можете использовать удобное приложение CamScanner, доступное на старых и новых iPhone? В iOS 14 появилось несколько виджетов для конкретных приложений, позволяющих быстро просматривать недавно отсканированные документы, сканировать и закреплять любой документ в качестве виджета.