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"Лучший муж и отец": сын Виктории Бекхэм объявил о свадьбе с дочерью миллиардера

Лучший муж и отец: сын Виктории Бекхэм объявил о свадьбе с дочерью миллиардера

21-летний Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham) готовится к свадьбе. Сын Дэвида и Виктории Бекхэм сделал предложение своей возлюбленной спустя семь месяцев после знакомства.

Избранницей Бруклина стала 25-летняя актриса Никола Пельтц. Известность девушке принесли роли в двух частях "Трансформеров". Отец Николы - бизнесмен, чье состояние оценивается в 1,72 миллиарда долларов.

Влюбленные познакомились 7 месяцев назад

Влюбленные познакомились 7 месяцев назад,

instagram.com/brooklynbeckham

Родители Бруклина полностью одобрили его выбор. Виктория призналась, что не может прийти в себя от счастья, а Никола назвала себя самой счастливой девушкой в мире. 

"Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшем отцом нашему ребенку, когда придет время", - нежно обратился к невесте сын звездной пары. Он поделился снимком, на котором запечатлен с Николой посреди поля. Девушка позирует в лаконичном платье нежно-желтого цвета, глядя в глаза жениху.

Старший сын Виктории Бекхэм готовится к свадьбе

Старший сын Виктории Бекхэм готовится к свадьбе,

instagram.com/brooklynbeckham

Создательницей этого наряда стала мама жениха. Платье с глубоким вырезом и плиссированной юбкой подчеркнуло хрупкость Николы и трогательность момента. Наряд вошел в весенне-летнюю коллекцию Victoria Beckham. На пальце невесты сияет роскошное кольцо с бриллиантом, которое обошлось Бруклину в крупную сумму.

 

Источник: www.cosmo.ru/

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Темы: любовь

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