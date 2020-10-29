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Луковый пирог с плавлеными сырками: не верила, что будет вкусно, пока сама не приготовила
Подготовьте такие ингредиенты:
- Сливочное масло 120 г
- Сметана 3 ст. л.
- Мука 180-200 г
- Сода 0,5 ч. л.
- Три плавленых сырка
- Три яйца
- Четыре средние луковицы
- Соль по вкусу
Как приготовить луковый пирог?
Смешайте мягкое сливочное масло со сметаной, содой, мукой и замесите тесто. Затем положите его в холодильник на 40 минут.
Лук нарежьте кубиками. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Тесто раскатайте в пласт в зависимости от размера вашей формы.
Саму форму смажьте немного сливочным маслом, переложите тесто и сделайте бортики.
Остывший лук смешайте с плавлеными сырками (их нужно натереть на мелкой терке) и яйцами. Перемешайте. Добавьте специи по вкусу и распределите начинку на тесто.
Выпекать пирог 40-45 минут, 180 ℃.
Источник: 1 Минута
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