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Луковый пирог с плавлеными сырками: не верила, что будет вкусно, пока сама не приготовила

Луковый пирог с плавлеными сырками: не верила, что будет вкусно, пока сама не приготовила

Подготовьте такие ингредиенты:

  • Сливочное масло 120 г
  • Сметана 3 ст. л.
  • Мука 180-200 г
  • Сода 0,5 ч. л.
  • Три плавленых сырка
  • Три яйца
  • Четыре средние луковицы
  • Соль по вкусу

Как приготовить луковый пирог?

Смешайте мягкое сливочное масло со сметаной, содой, мукой и замесите тесто. Затем положите его в холодильник на 40 минут.

Лук нарежьте кубиками. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Тесто раскатайте в пласт в зависимости от размера вашей формы.

Саму форму смажьте немного сливочным маслом, переложите тесто и сделайте бортики.

Остывший лук смешайте с плавлеными сырками (их нужно натереть на мелкой терке) и яйцами. Перемешайте. Добавьте специи по вкусу и распределите начинку на тесто.

Выпекать пирог 40-45 минут, 180 ℃.

Луковый пирог с плавлеными сырками: не верила, что будет вкусно, пока сама не приготовила
Пирог с луком

Источник: 1 Минута

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