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Мадонна согласилась спеть на Евровидении-2019 за 1 миллион долларов

Мадонна согласилась спеть на Евровидении-2019 за 1 миллион долларов

После долгих переговоров и решения недоразумений знаменитая американская певица все-таки согласилась выступить на одном из самых популярных песенных конкурсов мира Евровидении-2019. За 15-минутное выступление 58-летняя Мадонна получит 1 миллион долларов.

Как сообщалось ранее, организаторы Евровидения-2019 вели переговоры с Мадонной относительно ее выступления на финале. Цена вопроса достигала полутора миллионов долларов. Однако у организаторов было одно условие для американской звезды – чтобы она не исполняла новую песню, которую посвятила политике США. На что Мадонна не согласилась. Однако, как сообщает News24, поп-дива таки споет на Евровидение-2019.

Как отмечается в источнике, организаторам и певице удалось прийти к соглашению. Мадонна пошла на уступки и согласилась не исполнять песню с политическим содержанием. Цена ее выступления на Евровидении-2019 будет достигать одного миллиона долларов. Расходы на себя взял канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс.

Когда и где состоится Евровидение-2019?Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах. В 2018 году победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy. Украина в этом году не будет принимать участие в конкурсе из-за скандала, который возник после победы певицы MARUV в Национальном отборе.

Источник: 24tv.ua

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