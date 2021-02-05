Магия Дана Балана – волшебна: потрясающий и полный энергии концерт Ventigo Show

Дан Балан признанный талантливый певец. Слушая его песни каждый человек ловит себя на мысли, что его очаровывает какая-то магия исходящая от Дана. Невидимая энергетика присутствует в каждом его выступлении.

Практически каждый концерт и каждая его песня своеобразна и не похожи друг на друга. Но в одном они схожи - все песни нравятся не только поклонникам давно слушающим Дана Балана, но и тех, кто только первый раз столкнулся с песнями в исполнении этого харизматичного певца.

Конечно тембр голоса у Дана необычный. Однако он умеет себя подать на сцене. Это каждый раз новое незабываемо выступление, которое заводит публику. Зрители могут не понимать, что с ними происходит - они во власти слов песни, голоса Дана и шоу эффектов, которые всегда присутствуют на концертах этого певца.

После каждого концерта многие люди говорят, что получили ни с чем не передающее поднятие сил и энергии. Настроение всегда у них после концерта приподнятое и позитивное.

Вот и на концерте Ventigo Show Дану Балану удалось с первых секунд с полуоборота завести настроение зрителей в зале. Далее они радостно машут рукам и подтанцовывают в ритм песням.

Видео: Дан Балан - Ventigo Show

И теперь уже неясно кто кого заводит Дан Балан зрителей и поклонников или наоборот.

Между ними образовалась невидимая энергетическая связь, которая держит всех до окончания песни.

И даже когда песня закончилась, долго не проходит магическое чувство навеянное выступлением и энергетикой Дана Балана.

Прикоснитесь к прекрасному - оцените харизму талантливого певца!

Источник: 1 Минута