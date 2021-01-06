Майонез в домашних условиях – простой рецепт для начинающих домохозяек

Как приготовить домашний майонез

Для того чтобы приготовить майонез в домашних условиях, вам необходимо всего 4 ингредиента, которые, вероятно, уже есть у вас дома, и 5 минут вашего времени. Майонез - это просто эмульсия из масла и яичных желтков с небольшой кислотностью и добавлением соли для придания яркости вкусу. Вот основной рецепт:

Время: 5 минут

На 1 стакан

Ингредиенты

2 больших яйца комнатной температуры.

2 чайные ложки свежеотжатого лимонного сока (или уксуса).

1 стакан масла с нейтральным вкусом (например, светлого оливкового масла, масла виноградных косточек, грецкого ореха или масла сладкого миндаля, в крайнем случае растительного масла).

Щепотка мелкозернистой морской соли хорошего качества.

Действия, чтобы приготовить майонез в домашних условиях:

1) Соберите все ингредиенты вместе. Лучше всего подходит прочный венчик, а миска с высокими стенками поможет предотвратить брызги.

2) Разделите яйца. Сохраните яичные белки для другой цели (например, для приготовления безе) и поместите яичные желтки в небольшую миску с высокими стенками.

3) Налейте свежий лимонный сок в миску с желтками и хорошо взбейте. Яичные желтки содержат натуральный эмульгатор, лецитин, который помогает сгущать соусы и связывать ингредиенты.

4) Медленно, по несколько капель, вливайте масло в миску, постоянно помешивая. Как только майонез начнет загустевать, вливайте масло медленной и устойчивой струей. Если масло вообще начнет накапливаться, прекратите заливку и быстро взбивайте майонез, пока масло не растворится.

5) Если майонез начинает казаться слишком густым, добавьте воды, чтобы он разжижался до желаемой консистенции. Добавляйте по чайной ложке воды за раз.

6) После того, как все масло смешано, майонез должен быть густым и воздушным, а венчик должен образовывать ленточки через смесь. Тщательно приправьте мелкой морской солью. Если вы хотите более жидкий майонез, добавьте немного воды.

Майонез, приготовленный в домашних условиях храните в холодильнике в закрытом контейнере в течение 3 дней.

Источник: 1 Минута