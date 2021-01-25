Макароны с сыром и цветной капустой: рецепт быстрого ужина для всей семьи
Когда вы пришли вечером домой после утомительного дня, не сильно хочется заморачиваться с ужином. Особенно если в холодильнике не сильно много продуктов. Ваши домашние тоже вернулись, кто с работы, кто с учебы и ждет ужина.
Выход из этой ситуации есть и очень простой. Приготовьте им вкусные и аппетитные макароны с сыром и цветной капустой. Увидите - на столе не останется ни одной порции!
Сочетание двух фаворитов комфортной еды, макаронного сыра и цветной капусты, - это новая классика в процессе создания!
Ингредиенты
300 г макарон или ригати.
1 небольшая цветная капуста, нарезанная соцветиями.
50 г сливочного масла.
50 г муки.
600 мл жирного молока.
140 г зрелого чеддера или любого сыра по вашему усмотрению, крупно тертого.
2 измельченных зубчика чеснока.
50 г панировочных сухарей.
Небольшой пучок тимьяна, собранные листья.
Метод
Шаг 1
Нагрейте гриль до максимальной мощности и доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Готовьте пасту 4 мин, затем добавьте цветную капусту еще 8 мин. Слейте воду, оставив 100 мл воды для приготовления пищи.
Шаг 2
Тем временем растопите масло в средней сковороде на медленном огне и добавьте муку. Медленно влейте молоко, постоянно помешивая, пока оно не загустеет. Готовьте несколько минут, затем снимите с огня. Добавьте сыр, оставшуюся воду для приготовления и приправу по вкусу.
Шаг 3
Выложите пасту и цветную капусту в большую форму для запекания и перемешайте с сырным соусом. Смешать чеснок, панировочные сухари и тимьян и посыпать сверху. Жарьте на гриле 2–3 минуты до появления пузырьков.
Источник: 1 Минута