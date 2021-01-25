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Макароны с сыром и цветной капустой: рецепт быстрого ужина для всей семьи

Макароны с сыром и цветной капустой: рецепт быстрого ужина для всей семьи

Когда вы пришли вечером домой после утомительного дня, не сильно хочется заморачиваться с ужином. Особенно если в холодильнике не сильно много продуктов. Ваши домашние тоже вернулись, кто с работы, кто с учебы и ждет ужина.

Выход из этой ситуации есть и очень простой. Приготовьте им вкусные и аппетитные макароны с сыром и цветной капустой. Увидите - на столе не останется ни одной порции!

Сочетание двух фаворитов комфортной еды, макаронного сыра и цветной капусты, - это новая классика в процессе создания!

Ингредиенты

300 г макарон или ригати.

1 небольшая цветная капуста, нарезанная соцветиями.

50 г сливочного масла.

50 г муки.

600 мл жирного молока.

140 г зрелого чеддера или любого сыра по вашему усмотрению, крупно тертого.

2 измельченных зубчика чеснока.

50 г панировочных сухарей.

Небольшой пучок тимьяна, собранные листья.

Макароны с сыром и цветной капустой: рецепт быстрого ужина для всей семьи

Метод

Шаг 1

Нагрейте гриль до максимальной мощности и доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Готовьте пасту 4 мин, затем добавьте цветную капусту еще 8 мин. Слейте воду, оставив 100 мл воды для приготовления пищи.

Шаг 2

Тем временем растопите масло в средней сковороде на медленном огне и добавьте муку. Медленно влейте молоко, постоянно помешивая, пока оно не загустеет. Готовьте несколько минут, затем снимите с огня. Добавьте сыр, оставшуюся воду для приготовления и приправу по вкусу.

Шаг 3

Выложите пасту и цветную капусту в большую форму для запекания и перемешайте с сырным соусом. Смешать чеснок, панировочные сухари и тимьян и посыпать сверху. Жарьте на гриле 2–3 минуты до появления пузырьков.

Источник: 1 Минута

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