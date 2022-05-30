Макс Барских представил свою новую композицию “Жди меня” и посвятил песню возвращению родных

Публика считает Макса Барских патриотом, отмечает его мужество.

Анонс новой композиции артист разместил в Инстаграм, в этом же посте пояснил, как создавалась песня, рассказал ее историю.

Во время многочисленных поездок по Украине исполнителя поразило страдание людей от одиночества. Люди разлучены, нет возможности находиться рядом с близким человеком.

Песня "Жди меня" - это обещание любви и несомненного возвращения родных. Вся Украина ждет каждого человека домой, и мы можем сделать нашу страну лучше - комментирует текст новой композиции Макс Барских.

Поклонники хорошо приняли новую песню, в комментариях выразили благодарность артисту за прекрасную работу, трек назвали потрясающим.

Песня высокого уровня, пусть у нее будет яркий и длинный путь, она невероятная - в восторге пишут фанаты певца. Кто-то признался, что раньше артист нравился только благодаря творчеству, а теперь еще его стали уважать как мужественного человека, патриота своей страны.

Многие говорят, что сильно соскучились за концертами Макса, считают его лучшим, а новая работа вызывает слезы.

Поклонники видят отличие авторских композиций Макса Барских от работ других исполнителей. Макс умеет передать тепло, надежду, впереди всегда чувствуется светлое будущее.

Артист планирует в дальнейшем выступать под своим настоящим именем - Николай Бортник. Псевдоним "Макс Барских" был придуман для участия в шоу "Фабрика звезд".

Источник: 1 Минута