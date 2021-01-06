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Максим Галкин на глазах у маленького сына устроил в замке Пугачевой дикие пляски: “Бог танца”

Максим Галкин на глазах у маленького сына устроил в замке Пугачевой дикие пляски: “Бог танца”

Молодой муж Примадонны любит радовать поклонников новыми фото и видео в социальных сетях. Там он часто делится семейными кадрами, но еще чаще Максим демонстрирует свое искрометное чувство юмора и умение посмеяться над собой, что произошло и на этот раз. Не исключено, что это одно из тех качеств, которые покорили сердце королевы российской эстрады.

Максим Галкин на глазах у маленького сына устроил в замке Пугачевой дикие пляски: “Бог танца” Максим Галкин и Алла Пугачева

В Instagram-stories Галкина появились кадры его зажигательных танцев, причем партнершей для него стала не Алла Борисовна и даже не дочь Лиза. Юморист танцует в паре с машинкой на пульте управления, которой управляет Гарри.

Максим Галкин на глазах у маленького сына устроил в замке Пугачевой дикие пляски: “Бог танца” Скриншот из Инстаграма Максима Галкина

Наряжаться для вечерней импровизации Максим не стал. Перед камерой он позирует в домашних спортивных штанах серого цвета, темно-синей футболке и со взъерошенными волосами. Сын одет практически так же, только в другой цветовой гамме.

"Бог танца", — гласит подпись к видео.

Максим Галкин на глазах у маленького сына устроил в замке Пугачевой дикие пляски: “Бог танца” Скриншоты из Инстаграма Максима Галкина

Происходит все это в одной из многочисленных комнат шестиэтажного замка Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь. Его строительство началось в 2011 году и продолжалось целых 7 лет. По данным СМИ, этот роскошный особняк обошелся Максиму в немалые 10 миллионов долларов.

Максим Галкин на глазах у маленького сына устроил в замке Пугачевой дикие пляски: “Бог танца” Замок Галкина и Пугачевой

В замке целых 20 жилых комнат, собственный лифт, бассейн, паркинг, оранжерея, спортзал, роскошный сад, кинотеатр и это еще не все. В микроблогах знаменитых супругов часто можно увидеть их дворец изнутри, как и в следующем видео на YouTube-канале "Одна Минута":

Источник: 1 Минута

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