Максим Галкин на глазах у маленького сына устроил в замке Пугачевой дикие пляски: “Бог танца”
Молодой муж Примадонны любит радовать поклонников новыми фото и видео в социальных сетях. Там он часто делится семейными кадрами, но еще чаще Максим демонстрирует свое искрометное чувство юмора и умение посмеяться над собой, что произошло и на этот раз. Не исключено, что это одно из тех качеств, которые покорили сердце королевы российской эстрады.
Максим Галкин и Алла Пугачева
В Instagram-stories Галкина появились кадры его зажигательных танцев, причем партнершей для него стала не Алла Борисовна и даже не дочь Лиза. Юморист танцует в паре с машинкой на пульте управления, которой управляет Гарри.
Скриншот из Инстаграма Максима Галкина
Наряжаться для вечерней импровизации Максим не стал. Перед камерой он позирует в домашних спортивных штанах серого цвета, темно-синей футболке и со взъерошенными волосами. Сын одет практически так же, только в другой цветовой гамме.
"Бог танца", — гласит подпись к видео.
Скриншоты из Инстаграма Максима Галкина
Происходит все это в одной из многочисленных комнат шестиэтажного замка Пугачевой и Галкина в подмосковной деревне Грязь. Его строительство началось в 2011 году и продолжалось целых 7 лет. По данным СМИ, этот роскошный особняк обошелся Максиму в немалые 10 миллионов долларов.
Замок Галкина и Пугачевой
В замке целых 20 жилых комнат, собственный лифт, бассейн, паркинг, оранжерея, спортзал, роскошный сад, кинотеатр и это еще не все. В микроблогах знаменитых супругов часто можно увидеть их дворец изнутри, как и в следующем видео на YouTube-канале "Одна Минута":
Источник: 1 Минута