Максим Галкин скорбит по умершему Василию Лановому: “Буду помнить Вас, Василий Семенович”

Поздно вечером 28 января 2021 года стало известно, что перестало биться сердце известного актера Василия Ланового. Как известно, до этого актер несколько недель находился в больнице из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом нового типа. Мужчины не стало на 88 году жизни.

Не стало великого актера Василия Ланового

После известия о смерти Ланового его друзья и коллеги начали публиковать на своих страницах в Инстаграм слова слова соболезнования его родным. К словам скорби присоединился известный комик и шоумен Максим Галкин.

Максим Галкин опубликовал в Instagram совместное фото с актером Василием Лановым 20-летней давности, сделанное во время Второй Чеченской войны. По словам Галкина, снимок был сделан в 2000 году в Чечне. Именно там он познакомился с Лановым. Они и еще несколько отечественных знаменитостей ездили туда выступать перед солдатами.

Муж Пугачевой отметил, что в той поездки великий актер произвел на него большое впечатление. Ведь Лановой в свои 67 (на то время) лет мог бы найти множество причин не летать в Чечню. Однако он наравне со всеми ходил по солдатским палаткам, согревал воинов своей улыбкой и задором. Более того он отличался завидной энергичностью.

Галкин добавил, что потом они не раз встречались с Лановым в более приятной обстановке, но именно в тот первой совместной работе в Чечне актер произвел на него очень большое впечатление.

"Это был невероятный цельный Человек. Буду помнить Вас, Василий Семёнович", — подитожил Галкин.

Больше о жизни и смерти Василия Ланового смотрите на Ютуб-канале "Одна минута":

Источник: 1 Минута