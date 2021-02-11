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Максим Галкин запел: сочинил песню о любви для жены Аллы Пугачевой и других женщин

Максим Галкин запел: сочинил песню о любви для жены Аллы Пугачевой и других женщин

О своем дебюте в вокальной области Максим Галкин рассказал в  социальной сети Инстаграм, опубликовав ссылку на новую песню "День Валентина".

Стоит отметить, что новая песня Галкина довольно веселая и зажигательная, поэтому точно будет настоящим "гимном" Дня Влюбленных.

Прослушать новую песню Максима Галкина можно в Ютуб-мьюзик и на других площадках

Максим Галкин запел: сочинил песню о любви для жены Аллы Пугачевой и других женщин Максим Галкин выпустил песню

Всем влюбленным и тем, кто просто проходил мимо, посвящается

Сразу после премьеры Галкин сделал большой пост, где немного рассказал о своей новой работе и о том, почему он решил попробовать себя в вокале.

"Эта песня посвящается Дню Валентина, а также искренней любви и безграничному обожанию этого дня цветочными, парфюмерными и ювелирными бутиками.

Не важно, что ты подаришь своей любимой на День Святого Валентина, важно, какого размера будет бриллиант. Всем влюбленным посвящается. Всем влюбленным и недолюбленным посвящается!", - высказался пародист, юморист и блоггер Максим Галкин.

К слову, о любви Максим Галкин знает немало. Уже почти два десятка лет он состоит в удачном и крепком браке с Примадонной российской эстрады Аллой Борисовной Пугачевой. Хотя в самом начале им вообще не пророчили ничего серьезного.

История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина на 60 секунд: удивительная пара! #Shorts​

Здесь короткая история любви самой завидной, необычной и идеальной пары России, а также - их милые кадры из семейного архива.

Источник: 1 Минута

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