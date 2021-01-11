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11.01.2021 20:41
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Маленькая Лиза Галкина похвасталась теплой шубкой: мама с папой подарили

Маленькая Лиза Галкина похвасталась теплой шубкой: мама с папой подарили

Несмотря на то, что Алла Борисовна Пугачева против того, чтобы придавать огласке личную жизнь внутри семьи, ее муж Максим Галкин убежден, что детей с детства нужно приучать к славе — так уже в зрелом возрасте они не будут боятся камер, и будут точно знать как себя вести.

Гарри и Лиза хоть и недавно родились, но уже взрослые и понимающие, настоящие звездочки мамы и папы

Они и поют, и танцуют, и играют на рояле в две руки. Очень талантливые дети.

А Лиза Галкина уже даже участвовала в модных показах. И не зря. Она у своих родителей настоящая модель.

Например, в Инстаграм-истории у папы она недавно похвасталась новой купленной шубкой белого цвета.

Маленькая Лиза Галкина похвасталась теплой шубкой: мама с папой подарили

Маленькая Лиза Галкина похвасталась теплой шубкой: мама с папой подарили Лиза Галкина похвасталась своей шубкой

Отметим, Алла Пугачева всегда любит отмечать праздники. Особенно такие крупные и торжественные, как Рождество или Новый год.

71-летняя артистка редко выступает и почти не дает концерты, но порой поет дома и играет на фортепиано для друзей.

На Новый год она устроила танцы в своем замке, нарядившись в белое платье. А вот Рождество артистка провела в более уединенной обстановке. Последние дни каникул Примадонна провела в гостях у своей подруги Алины Редель. Примечательно, что она принарядилась в дымчатую шубу для выхода в свет.

Маленькая Лиза Галкина похвасталась теплой шубкой: мама с папой подарили Жена Галкина Алла Борисовна Пугачева похвасталась своей шубкой

Отсюда становится понятно, кто же привил маленькой Лизе Галкиной любовь к красивым и аккуратным шубкам.

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Источник: 1 Минута

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