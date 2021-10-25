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Маленький украинец сыграл сына Ван Дама в фильме "Последний наемник"

Маленький украинец сыграл сына Ван Дама в фильме Последний наемник

Ясин Фараджаллах, известный по роли Феликса в украинской картине "Преданная", сыграл сына Ван Дама в фильме "Последний наемник". Лента стала первой, которую Netflix снимал в Украине. Премьера состоялась 30 июля 2021 года.

Ясин Фараджаллах также является участником шоу "Дети против звезд". 

В последнее время Украина стала очень популярной площадкой для съемок клипов иностранных артистов, рекламы крупных международных брендов и голливудских фильмов. А украинские актеры все чаще снимаются в зарубежных блокбастерах. Например, 10-летний Ясин Фараджаллах недавно снялся в фильме "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Дамом. Об этом мальчик рассказал во время съемок третьего сезона шоу "Дети против звезд" на Новом канале, где он играл в экстремальный квач с актером Костей Войтенко.

Два года назад я посмотрел фильм "13-й район" и захотел заниматься паркуром. Родители сказали, мол, если действительно этого хочу, должен сам заработать на занятия – они давать деньги не хотели. Поэтому зарабатываю сам – снимаюсь в фильмах и рекламах. Моим первым фильмом стала "Преданная", позже я сыграл в "Последнем наемнике" с Жан-Клодом Ван Дамом. Там мне досталась роль его сына, – рассказал Ясин.

Что известно о фильме "Последний наемник" с Ван Дамом
В подборке Netflix "10 лучших и самых популярных фильмов" лента "Последний наемник" занимает первое место. И все из-за того, что фильм собрал наибольшее количество просмотров в мире, в частности, во Франции, Германии и Украине.

По сюжету главный герой Ван Дам, экс-агент французской секретной службы, должен забыть о своем якобы спокойном пенсионном возрасте и срочно вернуться во Францию. Так как там живет его сын, которого обвиняют в незаконной торговле оружием и наркотиками. Ван Дам должен не только спасти сына, но и "развязать" запутанную историю политических интриг в стране.

Большая часть фильма проходила в Киеве летом 2020 года. Кстати, съемочным процессом занималась украинская команда.

В Украине мы открыли для себя очень профессиональный ресурс технических сотрудников. В результате и мы, и Netflix довольны сотрудничеством,– отмечает продюсер и соучредитель компании Apple Tree Vision Жан-Шарль Леви.

Большинство отзывов к фильму одобрительные. В частности, The LA Times утверждает, что сюжет идет полным ходом, а юмор – одна из сильных сторон фильма.

 

Маленький украинец сыграл сына Ван Дама в фильме Последний наемник

 

Маленький украинец сыграл сына Ван Дама в фильме Последний наемник

 

Маленький украинец сыграл сына Ван Дама в фильме Последний наемник

Источник: 24tv.ua

 

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Темы: кино

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