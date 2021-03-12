MamaRika и Сергей Середа задумали стать родителями: какова причина переезда в Одессу?

MamaRika, которая является популярной украинской певицей совместно с супругом Сергеем Середой поведали почему они, приняли решение о переезде в Одессу.

Когда они давали интервью СМИ, то рассказали, что планируют стать родителями и поэтому переехали в Одессу из Киева. Почему их не устроил Киев для рождения ребенка?

MamaRika о материнстве

В тот момент когда певица разместила свой пост в социальной сети, ее поклонники подумали, что она уже беременна. MamaRika поведала, что они с мужем мечтают стать родителями, однако не эта причина явилась то, что они переехали в Одессу.

Этот момент их переезда из Киева в Одессу обсуждают много людей. В свое время супруги жили в различных домах и квартирах. Только за один 2020 год они переехали 4 раза.

MamaRika

Как сказала певица, она проснулась в канун Нового года и словила себя на мысли, что это уже четвертый переезд за год. И тут она пришла к мысли, что главная причина их переезда не в месте жительства в Киеве. И тогда они с супругом поняли, что нужно поменять не квартиру или дом, а сам город.

Когда звезда рассказала об этой своей мысли Сергею, то обнаружилось, что он также подумывал о переезде в Одессу. Так они и сделали и в течение нескольких недель они переехали в Одессу. Живут MamaRika с Сергеем недалеко от родителей юмориста.

Они временно снимают дом в два этажа, общей площадью 150 квадратных метров. В их пользовании находиться небольшой бассейн и барбекю.

Супружеская пара прекрасно себя чувствуют и находятся в приподнятом и отличном настроении.

Источник: 1 Минута