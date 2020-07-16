«Мамы, целуйте детей!»: Юлия Меньшова раскрыла секрет преодоления трудностей

50-летняя Юлия Меньшова с пониманием относится к проблемам подростков. В молодости актрисе пришлось пройти непростой путь к принятию себя.

Звезда программы «Наедине со всеми» призналась, что период с 15 до 20 лет оказался самым трудным в ее жизни. Заново пережить его актрисе вовсе не хотелось бы. Дочь артистки Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова была недовольна собой.

«Как себя не любила. Не принимала. Не ценила. И как же прессовала за каждую ошибку, которая - как тогда казалось! - была катастрофической», - заявила Юлия. Чтобы прийти к гармонии, звезде понадобилось приложить немало усилий. «Я прошла длинную дорогу, прежде чем научилась себя слышать и слушать. С уважением. И без мучительных сомнений», - отметила артистка.

Она прекрасно помнит такое состояние, а поэтому понимает молодых людей, переживающих аналогичное. «Я знаю, что им пока всё еще очень тяжело - с самими собой», - продолжила известная женщина. К Юлии не раз обращались с вопросом о воспитании, выстраивании отношений со своими подросшими детьми. У Меньшовой на этот случай есть своя формула.

Юлии пришлось ощутить все тонкости переходного возраста,

instagram.com/juliavmenshova

«Конечно, в каждом отдельном случае свои нюансы, но в целом я бы ответила так: любить с наибольшей силой! Прощать напускную резкость. Чаще улыбаться им навстречу. Ежедневно хвалить, обнимать, целовать (если подпустят) и поддерживать даже больше, чем в раннем детстве!» - пояснила ведущая. Она добавила, что, переживая трудный возраст, подростки задумываются над серьезными вопросами и стремятся к самоопределению.

С одной стороны, по словам Меньшовой, подрастающее поколение желает поскорее вступить во взрослую жизнь. С другой, эта перспектива вызывает страх из-за неизвестности. «Своим детям я часто говорила и говорю: «Доверяй себе!» Сделать это не так просто. Но, пожалуй, это самая главная составляющая чувства внутреннего покоя и счастья», - заключила актриса.

Она снялась перед камерой в нежном образе. На блондинке было длинное шелковое платье цвета морской волны с акцентом на талии. Юлия позировала на фоне природы. Она вошла в реку, приподняв подол наряда.

Фанаты восхитились теледивой и оставили множество комплиментов. Фолловеры также согласились с ее отношением к проблемам подросткового возраста.

Актриса снялась в трогательном образе,

instagram.com/juliavmenshova

«Какие правильные и мудрые слова, Юлия», «Милое фото», «Юлия, какие необыкновенные фото! Природа и женщина – волшебство!», «Вы правы на все сто», «Ах! Чудесное платье! Чудесный фотограф! И, конечно, модель», «Как же красиво! И вы, как всегда, само очарование», - высказались подписчики. Свое мнение оставила и певица Натали. «Юля, здравствуй! И благодарю! Подписана давно, пишу впервые… Такая информация нужна сердцу», - сказала поп-звезда.

Источник: www.cosmo.ru/

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