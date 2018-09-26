Маня Семечкина или Как на Центральном рынке новый памятник появился

Автор скульптуры Сейфаддин Гурбанов и его муза Людмила - настоящая продавщица, которая работает на рынке, - встретились у композиции. Женщина признается, что вся ее жизнь связана с торговлей. В молодости она работала в магазине, вышла на пенсию и снова торговала, но не семечками, а мелким антиквариатом.

О том, что в 70 лет будет позировать в качестве модели, женщина даже не мечтала. Собой и работой очень довольна.

А автор признается, что это уже его вторая попытка воспроизвести смешной образ женщины-продавщицы. Сначала он вылепил бабушку в платочке и рядом с ней - стаканы семечек. Но в скульптуре не было души, поэтому он ее сломал и пошел искать вдохновение. А когда нашел, то лепил неделю без остановок и перерывов.

Сейфаддин Гурбанов, скульптор

Я не нашел образ, не почувствовал, уже готовая работа - я ее ломаю. Думаю: поеду на рынок, может, кого-то увижу, вдохновит меня. И как только проезжаю шлагбаум - первая сидит наша дама, вот так же сидит, вот это она.

Для семидесятилетней Людмилы Банчиной это был первый опыт позирования. Ей так понравилось, что она не против снова стать моделью. Своей бронзовой копией довольна и говорит, что это гораздо легче, чем торговать: сидишь себе, улыбаешься

Людмила Банчина, натурщица

(Женщина надевает шляпу, как на памятнике) - Что Ваша семья говорит по поводу памятника? - Они в восторге. Они сказали, что вообще не ожидали ничего подобного. Правда, я больше похожа на горничную, ну ничего.

Образ, который создал Сейфаддин Гурбанов, получился очень ярким и колоритным. Одна из прохожих, Людмила Тарасова, сразу узнает, кто увековечен в скульптуре

Людмила Тарасова, пенсионерка

Я думаю, що вона торгує сємєчками там, та, що проробила в селі, бабуська, їй пенсії не хватає, вона наділа шляпу, накрасила губи і рішила приїхати у город, щоб хоть сємєчок продать та добавити собі до пєнсіі, поняли?

По таким вот светлым и добрым бабушкам грустит и харьковчанин Владимир. Они исчезают и превращаются в милое воспоминание из раннего детства.

Владимир, прохожий

По крайней мере, не увидишь точно уже торгующих семечками где-то возле подъездов, как это было раньше. Ну, не совсем ностальгия, но, по-моему, чего-то не хватает, вот такого плана, вот

А вот Алле, как и многим другим харьковчанам, больше бабушки понравился небольшой котик, который лежит рядом с ней. Правда, такие вот напарники - теперь редкость.

Алла, прохожая

Мое впечатление: бабушка, которая приторговывает семечками, но котов, конечно, редко видно, в основном, голуби ходят рядышком

Еще одним из элементов скульптуры есть и мешочек - копилка на удачу, которую прохожие и посетители рынка уже начали заполнять монетами. Как она открывается - секрет.

Скульптор пообещал все деньги, которые насобирают ценители его таланта, отдать на благотворительность.





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