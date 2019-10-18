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Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок 2019 року за версією журналу MAXIM

Марго Роббі очолила рейтинг найгарячіших жінок 2019 року за версією журналу MAXIM

Австралійський чоловічий журнал MAXIM представив рейтинг топ-100 найзвабливіших жінок. Очолила список голлівудська акторка Марго Роббі.

Рейтинг опубліковано на офіційному сайті журналу MAXIM Australia. Також Марго Роббі знялася для обкладинки видання у відвертій сукні в золотих і білих відтінках.

Журнал пише, що австралійська акторка здобула шалену популярність після виходу стрічки "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно. 

"У 2020 році Марго Роббі підніметься ще вище після виходу фільму "Хижі птахи", де вона зіграла свою героїню Гарлі Квін", – зазначають редактори MAXIM.

Друге місце в топ-100 очолила зваблива брюнетка, зірка соціальних мереж і модель Parnia Porsche. Дівчина також знялася для другої обкладинки австралійського видання.

Третє місце посіла футболістка Саманта Керр, яка не з'явилася на обкладинці глянцю.

Третю презентовану обкладинку прикрасили сестри-моделі Еліша і Рене Херберт, які знялися у відвертих купальниках.


Источник: 24tv.ua

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