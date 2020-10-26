Маричка Падалко рассказала, во сколько ей обошлось лечение коронавируса: обычным украинцам болеть не по карману

С началом пандемии COVID-19 немало украинских звезд переболели инфекцией. Одной из них оказалась и героиня нашей сегодняшней статьи.

В августе теледива вместе со старшими детьми получили позитивные результаты ПЦР-тестов на китайский вирус. Стоит отметить, что Маричка непросто перенесла заболевание, причем самый пик протекал бессимптомно, а вот с последствиями пришлось бороться долго.

Маричка Падалко во время болезни

Началось все с появления респираторных симптомов, вскоре развилась интоксикация, которая сопровождалась постоянной тошнотой, сильной головной болью, обезвоживанием. И это еще не говоря о непроходящем ощущении слабости.

Падалко сравнила это состояние с морской болезнью или токсикозом у беременных. Звезда 1+1 довела себя до такого состояния, что ей пришлось ставить капельницу.

У наследников болезнь протекала проще — сын Миша практически не ощутил на себе коронавирус, а у дочери Маши был сильный кашель и высокая температура, чем все и ограничилось.

Маричка Падалко с мужем и детьми

Супруг Марички Егор и их младший ребенок Катя не заразились. К сентябрю семейство наконец оправилось от COVID-19 и телеведущая даже смогла отвести дочку на первый звонок.

В программе «Светская жизнь» героиня статьи призналась, что лечение коронавирусной инфекции обошлось ей в 10 тысяч гривен. При этом Падалко повезло, ведь эти незапланированные расходы полностью взяла на себя страховая компания.

Источник: 1 Минута