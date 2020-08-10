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Марина Федункив подтвердила гей-свадьбу участника Сomedy Woman Бороденко

Марина Федункив подтвердила гей-свадьбу участника Сomedy Woman Бороденко

Марина Федункив стала гостей канала Super. В шоу «Алена, Блин» актриса Сomedy Woman прокомментировала слухи о тайной гей-свадьбе одного из коллег по шоу Евгения Бороденко. Когда беседа зашла о представителях нетрадиционной ориентации, на вопрос ведущей, были ли в женском проекте геи, Марина ответила утвердительно.

«Ну, пара Женя, который с Игорем. У них была свадьба. Они там куда-то ездили… Я нормально к этому отношусь», – высказалась Федункив.

Марина пояснила, что личная жизнь Бороденко никак не повлияла на отношения внутри коллектива. А слухи о том, что актёра хотели уволить с канала из-за ориентации – вымысел.

«Никакого давления не было. Был интерес СМИ. ТНТ хотел защитить (Бороденко), и сказал: лишних интервью не давать, ничего не комментировать», – заявила Федункив в интервью.

Марина Федункив подтвердила гей-свадьбу участника Сomedy Woman Бороденко

Фото гей-свадьбы Бороденко и Ивлева, кадры из интервью Федункив. Источник: YouTube-канал Super

Напомним, в 2015 гуду в Сеть просочилась снимки с церемонии бракосочетания Евгения, которая проходила в Дании. Избранником Бороденко стал банкир Игорь Ивлев. На свадьбе пары присутствовали девчонки из Сomedy Woman: Наталья Еприкян, Надежда Сысоева и Екатерина Варнава. С последней Бороденко долго приписывали роман. Летом 2019 года коллеги создали отдельный Instagram-аккаунт под ником «Переспелые», куда стали выкладывать смешные ролики из повседневной жизни, что породило новую волну слухов об их отношениях.

Источник: pokatim.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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