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Маринованная свекла с луком: шикарная закуска на замену надоевшим соленьям
Сейчас уборка свеклы закончена, она в самом соку, наполненная витаминами и вкусом. Самое время сделать эту замечательную заготовку. И совет – можете для начала сделать пару-тройку баночек на пробу – через три дня свекла промаринуется и будет готова. Потом вам точно захочется сделать еще – чтобы хватило до нового урожая. Просто вкусно очень!
Что понадобится
Количество из расчета 7 банок по 0,5 л.
- свекла – 1,6 кг;
- 2 большие луковицы, лучше красного цвета (или белого);
- 2 стакана воды;
- 2 стакана уксуса 9%;
- 2 стакана сахара;
- 1 ч.л. соли;
- перец горошком;
- 7 лавровых листочков;
- 1 ч.л. зерен горчицы.
Как делать
- Свеклу помыть, не чистить и отварить, чтобы нож проходил насквозь.
- Остудить, снять кожуру и порезать кружочками толщиной до 1,5 см. Крупные корнеплоды можно порезать пополам или на четвертинки.
- Лук очистить и слоями поместить со свеклой в банки по плечики.
- Из остальных ингредиентов делаем маринад, доводим до кипения и полного растворения сахара и соли.
- В каждую банку сверху поместить вынутый из маринада лавровый листок, залить свеклу, не доливая до верха 2 см.
- Прикрыть крышками и стерилизовать на водяной бане 15 минут с момента закипания воды.
- Закатать крышки, перевернуть до остывания. Хранить без холодильника.
Через 3 дня можно пробовать. Ням-ням.
Источник: 1 Минута
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