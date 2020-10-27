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Маринованная свекла с луком: шикарная закуска на замену надоевшим соленьям

Маринованная свекла с луком: шикарная закуска на замену надоевшим соленьям

Сейчас уборка свеклы закончена, она в самом соку, наполненная витаминами и вкусом. Самое время сделать эту замечательную заготовку. И совет – можете для начала сделать пару-тройку баночек на пробу – через три дня свекла промаринуется и будет готова. Потом вам точно захочется сделать еще – чтобы хватило до нового урожая. Просто вкусно очень!

Маринованная свекла с луком: шикарная закуска на замену надоевшим соленьям
Маринованная свекла

Что понадобится

Количество из расчета 7 банок по 0,5 л.

  • свекла – 1,6 кг;
  • 2 большие луковицы, лучше красного цвета (или белого);
  • 2 стакана воды;
  • 2 стакана уксуса 9%;
  • 2 стакана сахара;
  • 1 ч.л. соли;
  • перец горошком;
  • 7 лавровых листочков;
  • 1 ч.л. зерен горчицы.
Маринованная свекла с луком: шикарная закуска на замену надоевшим соленьям
Отваренная свекла

Как делать

  1. Свеклу помыть, не чистить и отварить, чтобы нож проходил насквозь.
  2. Остудить, снять кожуру и порезать кружочками толщиной до 1,5 см. Крупные корнеплоды можно порезать пополам или на четвертинки.
  3. Лук очистить и слоями поместить со свеклой в банки по плечики.
  4. Из остальных ингредиентов делаем маринад, доводим до кипения и полного растворения сахара и соли.
  5. В каждую банку сверху поместить вынутый из маринада лавровый листок, залить свеклу, не доливая до верха 2 см.
  6. Прикрыть крышками и стерилизовать на водяной бане 15 минут с момента закипания воды.
  7. Закатать крышки, перевернуть до остывания. Хранить без холодильника.

Через 3 дня можно пробовать. Ням-ням.

Маринованная свекла с луком: шикарная закуска на замену надоевшим соленьям
Свекла в банках

Источник: 1 Минута

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