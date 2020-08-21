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MARUV рассказала, сколько будет стоить ее свадьба

MARUV рассказала, сколько будет стоить ее свадьба

Александр спонтанно сделал Ане предложение.

Певица MARUV и ее муж Александр Корсун уже 8 лет вместе. Подробности свадьбы звезда впервые рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Несколько лет назад, встретив своего будущего мужа, Аня (настоящее имя певицы) сразу поняла, что это ее мужчина.

Видимо, я интуитивно это почувствовала. Мы почти сразу стали жить вместе, то есть не очень долго встречались,призналась певица.

Однако пара расписалась, не устраивая свадьбу. Причем Александр спонтанно сделал Ане предложение.

Это очень интересная история. Мы пришли на встречу к парню и девушке, у которых я пела на свадьбе. И они рассказали нам, что уже давно расписались, но свадьбу решили отметить только сейчас, потому что так сделать гораздо легче. Я говорю Саше: "Вот бы и нам расписаться". Он отвечает: "Хорошо. У меня есть знакомый в ЗАГСе". И уже на следующий день звонок: "Берите паспорта, приезжайте". Вот и все. Приехали, подали заявление и расписались.

Но со свадьбой пара пока не спешит.

Она точно будет. Это моя мечта с детства, поэтому Саша пообещал, что он ее исполнит. Я хочу очень пышную и дорогую свадьбу. Поэтому на нее нужно еще заработать. Моя свадьба в лучшем случае обойдется нам 200 тысяч долларов,сказала певица в интервью для канала "Украина".

Источник: lenta.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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