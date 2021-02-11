MARUV встретилась в России с Киркоровым и Лорак

Скандальная украинская певица MARUV была замечена в России в компании таких артистов как Филипп Киркоров и Ани Лорак. Также вместе с ними присутствовали известный продюсер Димитрис Контопулос и бизнесмен Илиас Кокотос.

Так, знаменитости поужинали в одном из ресторанов Москвы. Соответствующие фото опубликовал Киркоров на странице в Instagram.

"Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым – это так заразительно!" – подписал кадры артист.

Кроме того, он отметил в публикации MARUV и Лорак и назвал их "красотками made in Ukraine".

Для встречи Киркоров выбрал футболку и бейсболку от Philipp Plein, а MARUV предстала в кожаных штанах, белой рубашке и черном корсете. Лорак позировала в кожаном наряде коричневого цвета.

Отметим, что MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.

Артистка известна тесными связями с российским шоу-бизнесом. Она гастролирует и дает интервью для российских СМИ, а также получает международные награды как российская певица.

Источник: news.obozrevatel.com/

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