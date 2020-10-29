Маша Ефросинина показала трогательную встречу со своим шестилетним сыном после разлуки: то, ради чего стоит жить

Телевизионная карьера героини нашей сегодняшней статьи началась еще в двухтысячных. Сейчас она не только мелькает на голубых экранах, но еще и активно занимается собственным YouTube-каналом.

Кроме того, звезда успевает следить за своей фигурой, быть любящей женой и заботливой мамой.

Маша Ефросинина

Маша состоит в браке с бывшим бизнесменом и нынешним депутатом Тимуром Хромаевым, с которым они воспитывают двоих детей — 16-летнюю дочь Нану и 6-летнего сына Сашу. Если девочка предпочитает не появляться в соцсетях звездной родительницы, то мальчик наоборот любит камеры.

Маша Ефросинина с мужем и детьми

Как активный пользователь Instagram, Ефросинина часто делится с подписчиками семейными кадрами с мужем и младшим ребенком, а ее последняя публикация просто покорила сеть.

Теледива показала привычное возвращение домой после работы, где на пороге ее встречал Саша.

Ефросинина с сыном Сашей

Увидев маму, наследник бросился в ее объятия так, словно разлука длилась целую вечность. Он совершенно не скрывал своего счастья, чем растрогал не только фанатов ведущей, но и ее знаменитых друзей — супругу Монатика Ирину, Дашу Астафьеву, Лесю Никитюк.

Комментарии звездных подруг Маши

Вот как Маша подписала публикацию:

«Момент, ради которого всегда ждешь конец рабочего дня».

Нельзя не отметить стильный образ героини статьи. На ней одето кожаное платье розового цвета длиной ниже колена, которое прекрасно подчеркнуло стройную фигуру знаменитости. Дополнением образа стали замшевые бежевые ботинки на невысоком каблуке с острым носком и черная сумка от Dior.

Источник: 1 Минута