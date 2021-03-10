Маша Ефросинина приревновала мужа к декольте Оли Поляковой: “Весна пришла, почки набухли”

На днях на Новом канале состоялась премьера нового интеллектуально-юмористического шоу под названием "Где логика?", в котором звезды отечественного шоу-бизнеса снова будут выяснять отношения между полами. Команды мужчин и женщин сражаются друг против друга, а ведущим и судьей проекта стал Сергей Притула.

Героини нашей сегодняшней статьи сформировали собственную команду и тоже поучаствовали в шоу. Звездные подруги часто встречаются на съемочной площадке, поэтому их дуэт получился органичным.

Маша Ефросинина и Оля Полякова

Для премьерного выпуска Ефросинина выбрала блестящее изумрудное платье-водолазку, которое прекрасно на ней смотрится, а вот Полякова решила блеснуть не только умом, но и внешним видом. Певица надела черное платье в горошек с уж очень открытым верхом. Красная помада на губах, стрелки на веках, высокий хвост и массивный крест на шее сделали образ Суперблондинки особенно дерзким.

Маша решила порадовать поклонников фотографией со съемок и опубликовала кадр, на котором она буквально положила глаз на декольте Оли, скорчив не самую довольную рожицу:

"Когда подруга в гостях села напротив твоего мужа", — с юмором подписала публикацию телеведущая.

Подписчики оценили шутку Ефросининой, о чем говорит масса веселых комментариев:

"Как говорит моя подруга, пусть нагуливает аппетит, а поужинает дома";

"А ведь грехов у нее. Такой крест несет…";

"Больше не подруга";

"Видно, что Оля не испытывает недостатка в носках";

"Весна пришла, почки набухли", — пишут пользователи сети.

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Источник: 1 Минута