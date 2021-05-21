Маша Кончаловская: вся история. Почему Юлия Высоцкая держит дочь в коме

Вот только этой сказке не суждено было получить хэппи-энд.

В этой статье мы расскажем о судьбе Маши Кончаловской — дочери телеведущей Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского. Девочка треть своей жизни провела в коме, в попытках прийти в себя и вернуться к нормальной жизни. Ее мать держит девочку в коме, очевидно, не понимая, что с каждым днем надежда на выздоровление и полноценную жизни незаметно угасает.

Маша Кончаловская известна зрителям как юная актриса по фильму своего отца "Глянец" (2007) и картине "Москва, я люблю тебя!"

Маша Кончаловская и Юлия Высоцкая - дочь, которая 7 лет в коме, и ее мать

Юная Маша, очевидно, под влиянием известных родителей, с самых малых лет начала проявлять себя в кино. Ее первая роль случилась в 7 лет. Такие родственные связи и семья должны были стать визитной карточкой в большую жизнь.

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Маша Кончаловская

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В 2013 году Маша вместе с родителями попала в аварию во Франции. Андрей Кончаловский, глава семейства, был за рулем. По официальной версии международного следствия — водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

Больше всего досталось именно Маше, которая находилась на заднем сидении. Ее забрали в местный госпиталь с тяжелыми травмами, после чего врачи вынужденно ввели девочку в состояние комы, чтобы спасти ей жизни. На тот момент ей было 14 лет. Сейчас Маше 22 года, и она до сих пор не выходила из состояния комы.

Изначально ее лечили заграничные врачи, а затем стало известно, что по настоянию Юлии Высоцкой, девочку перевезли в российскую клинику.

Врачи не дают ее родителям утешительных прогнозов, однако Высоцкая и Кончаловский не готовы отключить дочь от приборов жизнеобеспечения, продолжая надеяться, что однажды Маша выйдет из комы окончательно.

Источник: 1 Минута