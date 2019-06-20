Маск придумал занятие для владельцев Tesla, пока машины заряжаются

Илон Маск решил одним выстрелом убить двух зайцев: завоевать признательность геймеров и ловко отвлечь водителей от проблемы слишком долгой зарядки аккумуляторов своих машин. Для этого он превратил электромобиль Tesla в приставку на колесах.

Хорошо известно, что Маск любит видеоигры. На недавней выставке Electronic Entertainment Expo (E3) он появился на сцене вместе с директором The Elder Scrolls V: Skyrim Тоддом Ховардом и основателем The Game Award Джоффом Китли, и общался с аудиторией гораздо дружелюбнее, чем с собственными инвесторами. То есть не называл их вопросы «скучными» или «тупыми».

Из-за публикации арта к видеоигре Nier: Automata без ссылки на художника Маска даже на время забанили в Twitter.

Поэтому ничего удивительного, что глава Tesla захотел, чтобы геймеры могли запустить видеоигру прямо на экране автомобиля. Правда, насколько будет удобно часами смотреть в дисплей, расположенный чуть внизу и сбоку — вопрос.

Но гениальности идеи это не отнимает: запас хода у электромобиля Tesla примерно на 500 км, во время долгих поездок необходимо останавливаться для зарядки аккумулятора. На это уходит примерно час. Теперь, вместо того чтобы тратить это время впустую, владельцы Tesla смогут спокойно поиграть. Проблема несовершенства технологии элегантно решена.

Для пользователей Tesla собрала целую библиотеку игр, а некоторые дополнила собственными дополненными релизами. Естественно, все игры на платформе будут бесплатными. Почему играть на Tesla в игрушки будет интереснее, чем на смартфоне или мобильной игровой приставке, ответ очевиден — пока машина заряжается, в распоряжении пользователя будет огромный экран.

Тем временем Tesla готовится выпускать аккумуляторы самостоятельно. Это развяжет компании руки, позволив увеличить выпуск, а также увеличит пробег электромобилей до 640 км.

Источник: elektrovesti.net

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