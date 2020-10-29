Сегодня 18:44
Просмотров: 87
Медовые оладьи на кефире за 10 минут: аромат и вкус детства
Оладьи на кефире готовили мамы, бабушки, их подавали и до сих пор подают в школьных столовых. А все потому, что оладьи очень вкусные и никогда не надоедают.
Список продуктов:
- 1,5 стакана кефира
- 2 яйца
- 1 ст. л. сахара
- щепотка соли
- 1 ч. л. соды
- 2 ст. л. меда
- 260-300 г муки
- растительное масло для жарки
Как готовить?
В миску налейте кефир. Добавьте соду и размешайте.
Потом добавьте одну ложку сахара и щепотку соли. Перемешайте.
Соедините кефирную смесь с яйцами, а потом с медом.
После этого постепенно добавьте просеянную муку. Оставьте тесто на 5-10 минут отдохнуть.
Жарить оладьи на растительном масле с двух сторон.
Источник: 1 Минута
Загрузка...