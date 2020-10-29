Медовые оладьи на кефире за 10 минут: аромат и вкус детства

Оладьи на кефире готовили мамы, бабушки, их подавали и до сих пор подают в школьных столовых. А все потому, что оладьи очень вкусные и никогда не надоедают.

Список продуктов:

1,5 стакана кефира

2 яйца

1 ст. л. сахара

щепотка соли

1 ч. л. соды

2 ст. л. меда

260-300 г муки

растительное масло для жарки

Как готовить?

В миску налейте кефир. Добавьте соду и размешайте.

Потом добавьте одну ложку сахара и щепотку соли. Перемешайте.

Соедините кефирную смесь с яйцами, а потом с медом.

После этого постепенно добавьте просеянную муку. Оставьте тесто на 5-10 минут отдохнуть.

Жарить оладьи на растительном масле с двух сторон.

Источник: 1 Минута