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Медовые оладьи на кефире за 10 минут: аромат и вкус детства

Медовые оладьи на кефире за 10 минут: аромат и вкус детства

Оладьи на кефире готовили мамы, бабушки, их подавали и до сих пор подают в школьных столовых. А все потому, что оладьи очень вкусные и никогда не надоедают.

Список продуктов:

  • 1,5 стакана кефира
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сахара
  • щепотка соли
  • 1 ч. л. соды
  • 2 ст. л. меда
  • 260-300 г муки
  • растительное масло для жарки

Как готовить?

В миску налейте кефир. Добавьте соду и размешайте.

Потом добавьте одну ложку сахара и щепотку соли. Перемешайте.

Соедините кефирную смесь с яйцами, а потом с медом.

После этого постепенно добавьте просеянную муку. Оставьте тесто на 5-10 минут отдохнуть.

Жарить оладьи на растительном масле с двух сторон.

Источник: 1 Минута

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