Мег Райан официально подтвердила, что выходит замуж за рок-музыканта

Голливудская актриса Мег Райан, о вероятной свадьбе которой писали ранее, оказывается, только собирается распрощаться с холостяцкой жизнью. Чтобы избежать слухов, звезда решила лично расставить все точки над "і".

На страничке в Instagram знаменитость выложила фото-карикатуру, где изображена с парнем с гитарой, и подписала снимок коротко и ясно: "Помолвлена".



Избранником 56-летней звезды ленты "Кейт и Лео" стал американский рок-музыкант Джон Мелленкамп. Отметим, что отношения у артистов сложились не сразу. Пара встречалась с 2011 по 2014 годы, после чего музыкант ушел от Райан к модели Кристи Бринкли, которая была старше Мег на 8 лет. Спустя несколько лет Райан решила дать Джону еще один шанс, и в 2017 они вновь сошлись.

Источник: kinoafisha.ua

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